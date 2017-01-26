Konya'da FETÖ/PDY soruşturması

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 4 öğretmen yakalandı.
Kentte soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla, daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmen gözaltına alındı.
Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.