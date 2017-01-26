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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da FETÖ/PDY soruşturması

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:36

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 4 öğretmen yakalandı.

Kentte soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla, daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmen gözaltına alındı.

Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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