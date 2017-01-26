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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu:

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:36

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulsun" talimatı vereceği iddiasına ilişkin, "Önemli olan bu çalışmanın sonuçlarının ne şekilde olacağı, ne tür bir bilgi, yönlendirme çıkacağı bahse konu ABD kuruluşlarından." değerlendirmesini yaptı.

Müftüoğlu, olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- İsrail ile ilişkiler

İsrail ile ikili ilişkileri değerlendiren Müftüoğlu, dışişleri müsteşarları ve genel sekreterleri arasındaki istişare toplantısının gelecek günlerde yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, "7-8 Şubat tarihlerinde İsrail'de bir turizm fuarı gerçekleştirilecek. Turizm İsrail ile ilişkilerimizde önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bu turizm fuarı vesilesiyle sayın Turizm Bakanımızın ziyaret etme ihtimali mevcut ancak ziyaretin kesinleşmesi hususunda şu aşamada net bir şey söyleyemiyorum." dedi.

Türk makamlarının bölgeye gittiklerinde hem İsrail'i hem de Filistin'i ziyaret ettiklerini dile getiren Müftüoğlu, "Eğer bir ziyaret gerçekleştirilecekse tabii ki Filistin'e de bir ziyaret gerçekleştirilmesi gündeme gelecektir." ifadesini kullandı.

- Suriye'de güvenli bölge kurulacak iddiaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulsun" talimatı vereceği iddiasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Müftüoğlu, konuya ilişkin haberleri gördüklerini belirterek, "Önemli olan bu çalışmanın sonuçlarının ne şekilde olacağı, ne tür bir bilgi, yönlendirme çıkacağı bahse konu ABD kuruluşlarından." yanıtını verdi.

Türkiye'nin başından beri güvenli bölge oluşturulması görüşünü savunduğunu hatırlatan Müftüoğlu, "Güvenli bölgelerin öneminin en güzel örneği, Cerablus harekatı sonrasında güvenliğini sağladığınız bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin binlerce, on binlercesinin geri dönmesi. Biz başından beri zaten bunu söyleye geliyorduk. Bu çalışma neticelendiği zaman nasıl bir içerikte olacağına bakıp, değerlendirmeyi ona göre yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

- Astana'daki Suriye toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantının başarılı geçtiğini vurgulayan Müftüoğlu, "İster istemez sahada bu toplantının başarısından, bu toplantıda alınan kararlardan rahatsız olan unsurlar olabilir. Bunlar, Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın çabalarıyla sağlanan, ülkedeki ateşkesin ihlali noktasında bir takım gayretler gösterebilirler. Bunların engellenmesi noktasında, bildiğiniz gibi ortak deklarasyonda da kayda geçirilmiştir, ilgili tüm tarafların ellerindeki imkanları kullanmaları önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, "Türkiye olarak, İngilizce'de 'spoiler' dedikleri, oyunbozan olanların hiçbir surette sağlanan başarıyı, atılan adımları, gösterilen çaba ve gayretleri gölgelemesine müsaade etmeyeceğimizi ve diğer garantör ülkelerden de aynı şeyi beklediğimizi ifade edebilirim." dedi.

Astana'dakinin ardından yapılacak toplantıların teknik heyet bazında mı yoksa üst düzey yetkililerce mi yapılacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Müftüoğlu, "Önümüzde Cenevre'de bir toplantı var. Onun öncesinde ve sonrasında tekrar uzmanlar düzeyinde toplantılar olabilir. Bu bir süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, Astana'daki toplantının Cenevre toplantılarına bir alternatif değil Cenevre'yi destekleyici bir süreç olduğuna da işaret etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ihtiyaç duyulursa bu sürecin gelecek aşamalarında ne tür toplantılar yapılacağına tarafların karar vereceğini belirterek şu an için siyasi düzeyde bir toplantı yapılmasının öngörülmediğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye rejimine yaklaşımına ilişkin bir soruya Müftüoğlu, Esed rejimi konusunda pozisyonlarının belli olduğuna dikkati çekerek, "600 bin sivilin ölümüne sebebiyet vermiş bir rejimin başındaki kişinin Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığı düşüncesindeyiz ve bu görüşümüzü de muhafaza ediyoruz." cevabını verdi.

- "Almanya makamlarına rahatsızlığımız aktarılmıştır"

Almanya Adalet Bakanlığının Can Dündar'ı bir resepsiyona davet etmesi üzerine Türkiye'nin Alman makamlara rahatsızlığını ilettiği yönündeki haberleri de değerlendiren Müftüoğlu, Türkiye ve Almanya arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu, bu ilişkilerin geliştirilmesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini, yanı sıra Alman makamların ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu olumlu tabloya karşı, ülkemizde hakkında milli güvenliğimize dair ciddi suçlamalarla yargı süreçleri bulunan bahse konu şahsın, Almanya Adalet Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2017 tarihinde, anılan bakanlığın yeni yıl açılış resepsiyonuna onur konuğu ve konuşmacı olarak davet edildiği bir süre önce basın haberlerine yansımıştır. Söz konusu haberler üzerine Almanya makamlarıyla irtibata geçilmek suretiyle, tarafımızda rahatsızlık yaratacak bu adımın, Almanya ile ikili ilişkilerimizin normale dönme yoluna girdiği ve Şansölye Merkel'in 2 Şubat 2017 tarihinde ülkemize ziyaretinin planlandığı bu dönemde bir provokasyon olarak değerlendirmek durumunda kalacağımız aktarılmıştır."

- Yunanistan'a kaçan darbeci askerler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerin iade sürecine ilişkin bir soruya da yanıt veren Müftüoğlu, "Yargılama süreci bildiğiniz gibi devam ediyor. Bugün alınması gereken bir karar var. Şu ana kadar söz konusu kararın nasıl tecelli ettiği yönünde bir bilgi henüz bize ulaşmadı. Yunanistan'a kaçan bu darbecilerin bize iade edilmesi, ittifak içinde bulunduğumuz komşu Yunanistan'dan beklentimizdir. Yunanistan'ın bu darbecileri Türk adaletine teslim etmesi en büyük beklentimizdir." diye konuştu.

Türkiye'nin davanın sonuçlarını takip edeceğini vurgulayan Müftüoğlu, "Yunan yargısının en azından bu suçluların cezasız kalmasına imkan vermeyecek şekilde karar almasını bekliyoruz. İadeleri en büyük beklentimizdir." dedi.

- Kıbrıs'ta çözüm arayışları

Kıbrıs'ta çözüm arayışlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Müftüoğlu, "Müzakere sürecinde bizim için önemli olan, Türkiye'nin Kıbrıs'taki etkin garantisinin devam etmesidir. Bu bizim ilkesel tutumumuzdur, prensibimizdir. Garantiler Türkiye'nin vazgeçilmezidir." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, Türkiye'de düzenlenen terör olaylarının ardından Türki Cumhuriyetlere yönelik vize uygulamalarının değişip değişmeyeceği yönündeki bir soruya da "Bir kişinin gerçekleştirdiği bir eylemin bütün bir ülkeye mal edilmesi haksızlık olabilir." yanıtını verdi.

Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye'nin vize rejimini ilgili kuruluş ve bakanlıklarla yakın iş birliği içinde, her boyutuyla değerlendirildiğini belirterek, "Bir tehdit algılanır, olumsuz bir unsur gözlemlenirse siyasi iradenin de talimatları, yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır." diye konuştu.




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MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Yanlışı bilerek işlemek, sonra yanlışlığın faturasından korkup gerçeği saklamak bir telaşın tezahürüdür. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "YANLIŞI BİLEREK İŞLEMEK, SONRA YANLIŞLIĞIN FATURASINDAN KORKUP GERÇEĞİ SAKLAMAK BİR TELAŞIN TEZAHÜRÜDÜR. SİYASET TARİHİ BUNLARLA DOLUDUR. BİZ YANLIŞ YAPMIYORUZ Kİ TELAŞA KAPILALIM. BİZ MİLLET İÇİN EVET, DEVLET İÇİN EVET, CUMHURİYET İÇİN EVET, TÜRKLÜĞÜN BEKASI İÇİN EVET DİYORUZ."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor. Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum, bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Bizde tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir. Münkir ile mümin yan yana gelmez ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "BUNLAR DİYOR Kİ; MHP'NİN TABANI İLE TAVANI FARKLI DÜŞÜNÜYOR. DÜN SÖYLENENLER BUGÜN İNKAR EDİLİYOR, KESKİN DÖNÜŞLER OLUYORMUŞ. TEKRAR HATIRLATIYOR, YENİDEN SÖYLÜYORUM, BİZDE TABAN YOKTUR, DAVA ARKADAŞLARIMIZ VARDIR. BİZDE TAVAN YOKTUR, ÜLKÜCÜ ŞUUR HAKİMDİR. MÜNKİR İLE MÜMİN YAN YANA GELMEZ AMA YALANLA DOĞRUYU AYNI KAZANA ATIP TÜRKİYE'Yİ ATEŞE VERMEK İSTEYENLER HEP DİZ DİZE, YANAK YANAĞADIR."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "DEVLETİN AYAĞA DÜŞÜRÜLMEMESİ, MİLLETİN ARADA KAYNAYIP GİTMEMESİ, VATANIN HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK DEVAMI İÇİN MÜDAHALE GEREKİYORDU. YÜKSEK HEDEFLERİ BENİMSEDİK. SİYASİ AHLAK VE UZLAŞMAYLA MİLLETE GİDEN YOLLARI ARALADIK. ÇARPIK NİYETLERE KARŞI BÜTÜNLEŞİP NETLEŞTİK."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Anayasa değişikliğindeki maksat, yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Bunun nihai onay merci Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ MAKSAT, YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMET ETME SİSTEMİNİ TIKAYAN, KIRILMASINA VE DAĞILMASINA NEDEN OLABİLECEK ENGELLERİ AŞMAKTIR. SÖZ VE YETKİ TÜRK MİLLETİNİNDİR. TOPLUMDAKİ DEĞİŞİM DİNAMİKLERİNİ FARK EDEN SİYASET AKLININ DEVLETE KİŞİLİK KAZANDIRAN HUKUKİ ÇERÇEVEYİ BELİRLEMESİ DOĞAL, HATTA ZORUNLUDUR. BUNUN NİHAİ ONAY MERCİ TÜRK MİLLETİDİR. ÇAREYİ VESAYET ODAKLARINDA, YABANCI GÜÇLERİN EMELLERİNDE DEĞİL, MİLLETTE GÖRDÜK."
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