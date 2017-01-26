26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tokat'ta trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:39
Tokat'ta trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muhammet Uzel (21) idaresindeki 38 BN 089 plakalı otomobil, Tokat-Amasya karayolunun Kuruçay mevkisinde karşı yönden gelen Serdar Şahin'in kullandığı 60 HT 764 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan babası Adil (61), annesi Neriman Uzel (55) öldü.

Araçlarda bulunan Şükran Avcı, Derya Ceylan ve Aslıhan Tor yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Cezaevindeki FETÖ tutuklularına &quot;konuşmayın&quot; baskısı
YEREL

CEZAEVİNDEKİ FETÖ TUTUKLULARINA "KONUŞMAYIN" BASKISI
FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma
YEREL

FETÖ'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA

FETÖ'nün MEB yapılanması deşifre ediliyor
YEREL

FETÖ'NÜN MEB YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLİYOR
Tokat'ta 35 bin aboneye indirimli elektrik fırsatı
YEREL

TOKAT'TA 35 BİN ABONEYE İNDİRİMLİ ELEKTRİK FIRSATI