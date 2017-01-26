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Başbakan Yıldırım: "(Suriye'deki gelişmeler) Bölgede barışın yeşermesi, şüphesiz Türkiye'de terörle ...
26 Ocak 2017 Perşembe, 14:54
Başbakan Yıldırım: "(Suriye'deki gelişmeler) Bölgede barışın yeşermesi, şüphesiz Türkiye'de terörle mücadelenin bir anlamda çok daha etkin şekilde yapılmasına da vesile olacaktır."