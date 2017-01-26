Meteorolojik uyarı

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ANTALYA (AA) - Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya Körfezi için denizde kuvvetli fırtına, Bodrum-Kumluca arası için ise fırtına uyarısında bulundu.

Merkezden yapılan açıklamada, Antalya Körfezi'nde denizde rüzgarın kuzey ve kuzey batıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde, Bodrum-Kumluca arasında ise 6-8 arasında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın pazar gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği, olumsuzluklara karşı denizciler ile balıkçıların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.







