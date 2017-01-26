TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları

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ANTALYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, Türkiye'nin turizmde pazarlama stratejisini dijitale kaydırması gerektiğini bildirdi.

TOBB, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğinde EticaretSEM tarafından Turkcell ana sponsorluğunda organize edilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, özel sektörün çatı kuruluşu olarak sektörlerin rekabet gücünü artıracak politikaların tasarımında hükümet ile yakın çalıştıklarını söyledi. Sektörel politika konularını sektördeki tüm aktörlerin uzlaşı içinde ele alabileceği meclisler kurduklarını belirten Karakuş, bu anlamda geçen yıl e-ticaret meclisi kurduklarını dile getirdi.

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren önde şirketlerin üst düzey temsili ile oluşan mecliste kamu ile yeni mevzuat tasarımında çalıştıklarına dikkati çeken Karakuş, bu çalışmaların sonucunu ilerleyen günlerde açıklayacaklarını kaydetti.

Antalya'nın Türk turizminin en önemli kentlerinin başında gediğine işaret eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Türkiye dünyadaki en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan muhteşem tesisler açtık. 2016 turizm açısından terör ve çevresinde yaşanan sorunlar nedeniyle zorlu geçti. Bu yıl tur operatörlerine aşırı bağımlı yapımızla Türk turizmini ileri yapıya götürebileceğimizin mümkün olmayacağı anlaşıldı. Turizmde dijital dünyaya entegre olabilirsek sektördeki katma değeri artırabiliriz. Google'ın yayınladığı 2015 seyahat raporuna göre, tatil ve iş amaçlı seyahat edenlerin yüzde 80'i seyahat planlamalarını internet üzerinden yapıyor. Acenteler ve tur operatörlerinin oranı çok daha düşük. Herkesin cebindeki telefon ile seyahat planlaması yapması, fiyatları karşılaştırması, gideceği yerlerin yorumlarını okuması mümkün. Türkiye'nin de turizmde pazarlama stratejisini dijitale kaydırması gerekiyor."

- "Bizdeki güvensizlik e-ticaretin gelişmesini engelliyor"

E-ticaretin büyümek isteyen KOBİ'ler için fırsat olduğunun altını çizen Karakuş, şöyle konuştu:

"E-ticaret ile tüm dünyaya ulaşmak mümkün. Geleneksel yöntemlere takılı kalan işletmelerin ayakta kalması çok zor. Yeni teknolojilere uyum sağlamak için iş yapma biçimlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. E-ticaret kurallarına uygun hareket etmemiz lazım. KOBİ'lerin teknoloji devrimine uyum sağlayacağından kuşkumuz yok. Toplam perakendenin ticarette sadece yüzde 2'si elektronik mecradan geçiyor. Türkiye'deki 10 kredi kartından sadece 1, 2'si internetten alışveriş için kullanılmış. İnternet bağlantısı yaygınlığı, kalitesi, akıllı telefon kullanımı oranlarında batı ülkelerine benziyoruz. İnternette çok laf, az iş üretiyoruz. Facebook kullanıcı sayısında dünyada 6'ncı, İnstagram'da ise dünyada 4'üncüyüz. İnternetin sunduğu fırsatlardan tam olarak yararlanamamamızın en büyük nedeni, güven eksikliği. Dünya değerler anketine göre 'başka insanlara güvenirim' diyenlerin oranı Türkiye'de yüzde 8. Bizdeki güvensizlik e-ticaretin gelişmesini engelliyor. İnsanlar kredi kartı bilgilerini online ortamda paylaşmak istemiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile bu konuda çalışmalarımız var. Bakanlık e-ticaretin gelişmesi için büyük bir çaba gösteriyor."

- 2017 "inovasyon yılı"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, oda olarak 2017 yılını "inovasyon yılı" ilan ettiklerini söyledi. Teknoloji buluşmalarının bu anlamda kendileri için anlamlı olduğunu ifade eden Çetin, "Terörü, turistin gelmemesini, vergileri, ihracatın azlığını konuşmak verken neden inovasyon yılı ilan ettiniz" şeklinde sorular aldıklarını ancak kendilerinin eski çağın formülleri ile bu sorunlara çözüm aramaya devam etmemeleri gerektiğini kaydetti.

Paris'te sürücüsüz otobüslerin denenmeye başlandığı günlerde kendilerinin hala Antalya'da "Otobüs hattı, C plaka" gibi tartışmalara devam ettiklerine değinen Çetin, 40-50 yıllık usullerle hala satış, pazarlama yapan esnafın olduğunu kaydetti.

Antalyalı girişimci çiftçilerin artık cep telefonlarından seralarını kontrol ettiğine dikkati çeken Çetin, artık web sitesi bulunmayan restoranın, kafenin olmaması gerektiğini vurguladı. Dünyaca ünlü bir e-ticaret sitesinin gelirinin Türkiye'nin bir aylık ihracatına neredeyse eşit olduğuna işaret eden Çetin, "Artık bizim bu tür platformları gözardı ederek ticareti geliştirmemiz mümkün değil. Kentler, kurumlar, şirketler, bireyler sosyal medyayı doğru kullanmak zorunda. Antalya'nın tanıtımında sosyal medyayı geçen yıl etkin kullandık. Yaklaşık 7-8 bin lira gibi küçük bir bütçeyle çok sayıda ülkeden 18 milyon kişiye ulaştık. Bu işler artık böyle kolay. Yeter ki teknolojiyi doğru kullanmayı öğrenelim." dedi.

- "Üç gün boyunca 4 bin kişi işe gelmedi"

Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Serdar Tarhan da 2009 yılına kadar dünyada bilgisayar ve akıllı telefon satışlarının başabaş gittiğini ancak bu yıldan sonra telefon satışlarının inanılmaz bir şekilde arttığını, bilgisayar satışlarının ise düştüğünü söyledi.

Harley Davidson'un 1 milyar dolar piyasa değerine ulaşmak için 86 yıl harcadığını ancak Twitter'ın bu rakama sadece 3 yılda ulaştığına dikkati çeken Tarhan, eski konvansiyonel iş yapım biçimlerinin değiştiğini vurguladı.

KOBİ'lerin Türkiye'de istihdamdaki payının yüzde 76, cirodaki payının ise yüzde 63 olduğunu anlatan Tarhan, KOBİ'lerin bilişimdeki payının ise yüzde 15 olduğunu ancak son 6 yılda bilişim yatırımlarının arttığını ifade etti.



Mobil cihazlarla iş uygulamalarının da değiştiğini anlatan Tarhan, "İki hafta önce İstanbul'a kar yağdı. Üç gün boyunca Turkcell'deki bir plazayı kapattık. 4 bin kişi işe gelmedi. Herkes evden çalıştı. Bizim için felaket senaryosuydu. Denedik nasıl oluyor diye. Herşey de tıkır tıkır gitti. Artık evden, kafeden çalışmaya doğru hızla gidiyoruz." diye konuştu.

EticaretSEM Kurucusu Merter Özdemir ise ansiklopedi, jeton gibi araçların değiştiğini ancak amacın hep aynı olduğunu söyledi. Özdemir, ticaretin yeniden şekillendiği bu günlerde ticareti teknolojiye entegre ederek yapmak gerektiğini kaydetti.



























