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Kazım Karabekir vefatının 69. yılında anıldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:13

KARS (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanı olan Kazım Karabekir, vefatının 69. yılında Kars'ta anıldı.

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programı, Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Fevzi Paşa Ortaokulu öğrencilerinin şiir dinletisi sunduğu programda, Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı anlatıldı.

Kazım Karabekir Paşa İlkokulu Müdürü Bora Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, Karabekir'in "Alçıtepe Kahramanı" olarak tanındığını söyledi.

Gürbüz, Kazım Karabekir'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanlar arasında, Anadolu'ya ilk geçen komutan olduğunu ifade ederek, "Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşımızı başlatan komutanlarımız arasında yer alarak Doğu Cephesi'nde gösterdiği başarılardan dolayı kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası ile taltif edildi. 93 Harbi sırasında Rus Çarlığı'na kaybedilen Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin ve Batum'u eylül 1920 tarihinde kurtarıp Türkiye'nin doğu sınırlarında Misak-ı Milli'yi gerçekleştirdikten sonra 31 Ekim 1920 tarihinde TBMM tarafından Ferik rütbesine terfi ettirildi." dedi.

Programa, Kars Vali Vekili Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Bedel'in yanı sıra çeşitli kurumlarının yöneticileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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