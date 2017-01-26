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Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:20

HATAY (AA) - Hatay merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Ankara ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında "örgüt imamı" ve İskenderun Deniz Üs Komutanlığında görevli bir sivil memurun da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sınav sorularını da sızdırarak örgüte yakın kişilerin askeri okula yerleştirilmelerine kolaylık sağladıkları iddia edildi.

Soruşturma kapsamında 2 zanlının daha arandığı öğrenildi.

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