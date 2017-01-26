Hasta almaya giden sağlık ekibi, karda mahsur kaldı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan diyaliz hastasını almaya giderken kara saplanan ambulans ve UMKE aracı, il özel idaresine ait kar püskürtme aracıyla kurtarıldı.

İl merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Çekiçler köyünde yaşayan 18 yaşındaki Sevda Çekiç, kar yağışı nedeniyle yolun kapanmasından dolayı diyalize gidemeyince durumu, sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine yola çıkan UMKE aracı ve ambulans, köy yakınlarında kara saplandı. Bunun üzerine durum 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine yönlendirilen il özel idaresine ait kar püskürtme aracının uzun süren çalışmaları sonucu ambulans ve UMKE aracı, saplandığı yerden çıkarıldı. Yoluna devam eden sağlık ekipleri, Sevda Çekiç'i evinden aldıktan sonra diyaliz merkezine götürdü.

Çekiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, diyaliz merkezine ait servisin kar nedeniyle gelememesi üzerine durumu 112 acil servis görevlilerine bildirdiklerini söyledi.

Kendisini kurtarmaya gelenlere teşekkür eden Çekiç, "Diyalize girmek istedim. Evde daraldım, gözlerim şişti. Sağ olsun sağlık görevlilerinin fedakarca çabasıyla diyaliz merkezine ulaştırıldım." diye konuştu.