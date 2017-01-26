26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

75 yaşında dağa tırmandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:23

HAKKARİ (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilciliğince düzenlenen etkinliğe katılan 75 yaşındaki Ramazan Akbaş, beraberindekilerle Vatan Dağı'na tırmandı.

Temsilcilik tarafından 2 bin 450 rakımlı Vatan Dağı'na düzenlenen tırmanış için 10 dağcı, sabah saatlerinde bir araya geldi.

Tırmanışa katılan 9 çocuk, 16 torun sahibi Ramazan Akbaş'ın (75), ilerleyen yaşına rağmen grubun önünde yürümesi dikkati çekti.

Akbaş, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla daha önce Hakkari'nin Sümbül ve Cilo dağlarına tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yüksek dağlara tırmanışın zor olduğunu anlatan Akbaş, "Arkadaşlarım bazen 'Amcamız yaşlıdır, belki hasta olur, götürmeyelim' diyorlar, kıyamıyorlar bana. Ben de arkadaşlarımı gizliden dinliyorum. Gidecekleri yeri öğrendikten sonra hazırlığımı yapıp, onlardan önce orada hazır bulunuyorum. Burada çok samimi arkadaşlar buldum. Onları terk etmek istemiyorum." dedi.

Federasyonun İl Temsilcisi Naci Ertunç ise yaptıkları tırmanışlarla Hakkari dağlarını tanıtmak istediklerini söyledi.

Hakkari'nin "terör bölgesi" olarak bilindiğini belirten Ertunç, "Ancak bilindiği gibi değil. Bunu her defasında buraya gelen İçişleri Bakanımız da dile getirmekte. Tüm dağcı arkadaşları buraya davet ediyorum. Vatan Dağı tırmanışımız dışında 10 kış tırmanışı daha gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Tırmanışa katılan Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Turgut Besi ise kentin tanıtımına yönelik kış etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

Hakkari'nin kış turizmi için çok uygun olduğunu vurgulayan Besi, "Türkiye ve yurt dışındaki dağcıları, bu tür etkinliklere gönül vermiş insanları Hakkari'ye davet ediyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Kardan yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı
YEREL

KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA KURTARILDI

İş adamı Er'den Cazibe Merkezi Programı değerlendirmesi
YEREL

İŞ ADAMI ER'DEN CAZİBE MERKEZİ PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ
AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Ortaay'a saldırı
YEREL

AK PARTİ YÜKSEKOVA İLÇE BAŞKANI ORTAAY'A SALDIRI
Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu
YEREL

YÜKSEKOVA'DA HASTA KURTARMA OPERASYONU
Dağcılardan Vatan Tepesi'ne zorlu tırmanış
YEREL

DAĞCILARDAN VATAN TEPESİ'NE ZORLU TIRMANIŞ
Rektör Prof. Dr. Pakiş'e ziyaret
YEREL

REKTÖR PROF. DR. PAKİŞ'E ZİYARET
Hakkari'de 89 köy ile 217 mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL

HAKKARİ'DE 89 KÖY İLE 217 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Şemdinli'de kar yağışı
YEREL

ŞEMDİNLİ'DE KAR YAĞIŞI
Hakkari'de kar yağışı başladı
YEREL

HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Buz tutan derede balık avı
YEREL

BUZ TUTAN DEREDE BALIK AVI
Hakkarili çocuklar için İstanbul gezisi
YEREL

HAKKARİLİ ÇOCUKLAR İÇİN İSTANBUL GEZİSİ
Tarihi Halil Kilisesi onarılmaya bekliyor
YEREL

TARİHİ HALİL KİLİSESİ ONARILMAYA BEKLİYOR
Başkan Arslan'dan evi yanan taksiciye ziyaret
YEREL

BAŞKAN ARSLAN'DAN EVİ YANAN TAKSİCİYE ZİYARET