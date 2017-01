YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başbakan Yıldırım: "(Anayasa değişikliği referandumu) Milletin terazisi, altın terazisinden daha hassastır. ...

Başbakan Yıldırım: "(Anayasa değişikliği referandumu) Milletin terazisi, altın terazisinden daha hassastır. Onun için milleti bir kenara bırakıp, kendimiz gelin güvey olmayalım. Millet ne diyorsa onu yapalım. Millete ram ol, itaat et, rahat et. Her işin başı millettir."

