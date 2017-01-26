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Başbakan Yıldırım: "(Anayasa değişikliği), Millet, bu yaptığımız düzenlemede vekillerini de cumhurbaşkanını da aynı anda seçecek. ...
26 Ocak 2017 Perşembe, 15:24
Başbakan Yıldırım: "(Anayasa değişikliği), Millet, bu yaptığımız düzenlemede vekillerini de cumhurbaşkanını da aynı anda seçecek. İki tane zarf; birinde cumhurbaşkanı, birinde o şehrin milletvekilleri. O gün ülkenin cumhurbaşkanı da belli olacak, ülkenin meclisi de belli olacak. Yani iktidar sandıkla başlayacak, sandıkla bitecek. İki sandık arasında kesintisiz iktidar olacak, güçlü iktidar olacak. Mazeret üretmeyecek, hizmet üretecek. Çalışacak, çabalayacak, vatandaşa verdiği sözleri yerine getirecek."