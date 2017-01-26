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Filipinler'de "Güzellik yarışması için tatil" talebi

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:27

ANKARA (AA) - Filipinler'de Kainat Güzellik Yarışması'nın finaline ev sahipliği yapacak Quezon kentinin yönetimi, kent halkının yarışmayı izleyebilmesi için Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den 30 Ocak gününü tatil ilan etmesini istedi.

Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe) finalinin yapılacağı Quezon şehrinin yöneticileri ile kentin milletvekili Winston Castelo, hem Filipinler'i temsil eden yarışmacının desteklenmesi hem de taç giyme törenini halkın izleyebilmesi için yarışma gününün tatil olması talebinde bulundu.

Filipinler Turizm Bakanlığı Sekreteri Wanda Corazon Reo da "Başkan Duterte'nin bu isteği olumlu karşılayacağını umut ediyorum." dedi.

Ancak tatil talebine Duterte'den destek gelmedi. Devlet Başkanlığı Sekreteri Salvador Medialdea, Duterte'nin 30 Ocak gününü tatil etme gibi bir planı olmadığını açıkladı.

Asya Mall Arena'daki yarışma finaline katılması beklenen Duterte, 84 Kainat Güzeli adayını daha önce Devlet Başkanlığı Sarayı'nda ağırlamıştı.

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Başbakan Yıldırım: &quot;Türkiye, cumhuriyeti Büyük Atatürk'ün önderliğinde 1923'te kurmuş ve rejim tartışması 93 yıl önce o gün sona ermiştir. Türkiye cumhuriyettir, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir, üniter yapısıyla, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Ay yıldızlı bayrağı, bayrağımızdır; başşehri Ankara'dır. Bunların üzerinde kimse siyaset yapmasın, tezvirat üretmesin. Bu iş bu kadar açık ve nettir.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "TÜRKİYE, CUMHURİYETİ BÜYÜK ATATÜRK'ÜN ÖNDERLİĞİNDE 1923'TE KURMUŞ VE REJİM TARTIŞMASI 93 YIL ÖNCE O GÜN SONA ERMİŞTİR. TÜRKİYE CUMHURİYETTİR, DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL HUKUK DEVLETİDİR, ÜNİTER YAPISIYLA, MİLLETİYLE, ÜLKESİYLE BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR. AY YILDIZLI BAYRAĞI, BAYRAĞIMIZDIR; BAŞŞEHRİ ANKARA'DIR. BUNLARIN ÜZERİNDE KİMSE SİYASET YAPMASIN, TEZVİRAT ÜRETMESİN. BU İŞ BU KADAR AÇIK VE NETTİR."
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Başbakan Yıldırım: &quot;(Anayasa değişikliği), Millet, bu yaptığımız düzenlemede vekillerini de cumhurbaşkanını da aynı anda seçecek. İki tane zarf; birinde cumhurbaşkanı, birinde o şehrin milletvekilleri. O gün ülkenin cumhurbaşkanı da belli olacak, ülkenin meclisi de belli olacak. Yani iktidar sandıkla başlayacak, sandıkla bitecek. İki sandık arasında kesintisiz iktidar olacak, güçlü iktidar olacak. Mazeret üretmeyecek, hizmet üretecek. Çalışacak, çabalayacak, vatandaşa verdiği sözleri yerine getirecek.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ), MİLLET, BU YAPTIĞIMIZ DÜZENLEMEDE VEKİLLERİNİ DE CUMHURBAŞKANINI DA AYNI ANDA SEÇECEK. İKİ TANE ZARF; BİRİNDE CUMHURBAŞKANI, BİRİNDE O ŞEHRİN MİLLETVEKİLLERİ. O GÜN ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI DA BELLİ OLACAK, ÜLKENİN MECLİSİ DE BELLİ OLACAK. YANİ İKTİDAR SANDIKLA BAŞLAYACAK, SANDIKLA BİTECEK. İKİ SANDIK ARASINDA KESİNTİSİZ İKTİDAR OLACAK, GÜÇLÜ İKTİDAR OLACAK. MAZERET ÜRETMEYECEK, HİZMET ÜRETECEK. ÇALIŞACAK, ÇABALAYACAK, VATANDAŞA VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEK."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Anayasa değişikliği referandumu) Milletin terazisi, altın terazisinden daha hassastır. Onun için milleti bir kenara bırakıp, kendimiz gelin güvey olmayalım. Millet ne diyorsa onu yapalım. Millete ram ol, itaat et, rahat et. Her işin başı millettir.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU) MİLLETİN TERAZİSİ, ALTIN TERAZİSİNDEN DAHA HASSASTIR. ONUN İÇİN MİLLETİ BİR KENARA BIRAKIP, KENDİMİZ GELİN GÜVEY OLMAYALIM. MİLLET NE DİYORSA ONU YAPALIM. MİLLETE RAM OL, İTAAT ET, RAHAT ET. HER İŞİN BAŞI MİLLETTİR."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Anayasa değişikliği) 10 Ağustos 2014'te cumhuriyet tarihinde ilk defa millet cumhurbaşkanını seçti, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Şimdi yaptığımız orada yarım kalan işin tamamlanmasıdır. Başka bir şey yapmıyoruz. Yok sistem, rejim, bilmem ne, 'Türkiye elden gidiyor'... Bunlara millet gülüp geçiyor. Böyle bir şey yok.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ) 10 AĞUSTOS 2014'TE CUMHURİYET TARİHİNDE İLK DEFA MİLLET CUMHURBAŞKANINI SEÇTİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I SEÇTİ. ŞİMDİ YAPTIĞIMIZ ORADA YARIM KALAN İŞİN TAMAMLANMASIDIR. BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORUZ. YOK SİSTEM, REJİM, BİLMEM NE, 'TÜRKİYE ELDEN GİDİYOR'... BUNLARA MİLLET GÜLÜP GEÇİYOR. BÖYLE BİR ŞEY YOK."