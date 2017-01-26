Türk atletler Avrupa turunda

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ANKARA (AA) - Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde hazırlıklarına devam eden milli sporcular, Avusturya, Slovakya ve Ukrayna'daki yarışmalara katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın 25 Şubat'ta ev sahipliği yapacağı Balkan Salon ve 3-5 Mart tarihlerindeki Avrupa Salon Şampiyonası'na hazırlanan Türk sporcular, hafta sonu Avrupa'nın farklı ülkelerindeki etkinliklerde yarışacak.

Yavuz Can ve Batuhan Altıntaş (400 metre), Enis Ünsal (400 metre engelli), Melike Malkoç (60 metre), Ecem Çalağan (uzun atlama) ve Necati Er (3 adım atlama), 28 Ocak'ta Avusturya'nın başkenti Viyana, 29 Ocak'ta da Slovakya’nın Bratislava şehrindeki yarışmalarda mücadele edecek.

Mustafa Güneş (60 metre engelli) ve Cemre Bitgin (3 adım atlama) ise yalnızca Bratislava'daki etkinlikte sahne alacak.

Salondaki en iyi derecesini 2,21 metreye çıkaran yüksek atlamacı Metin Doğu da 28 Ocak'ta Zaporizhia kentindeki Ukrayna Şampiyonası'nda, Avrupa Salon Şampiyonası barajı 2,25 metreyi aşmaya çalışacak.



