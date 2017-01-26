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"Belediye ihaleleri FETÖ bağlantılı şirkete verilmiş"

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:33

RİZE (AA) - Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağlayan iş adamları ve şirketlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski Belediye Başkanı Mustafa K'nın belediye ihalelerini davet usulü örgüte yakın şirkete verdiği ifadeleri yer aldı.

Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Yunuz K, belediye başkanı olduğu dönemde örgüte finansal destek sağladığı öne sürülen Büyükköy Belde Belediye Başkanı Mustafa K, terör örgütüne finansal destek sağladığı ve eleman kazandırdığı belirlenerek Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Özel Şahika İlköğretim Okulu'nun yönetim kurulu başkanı Z.R.Ç'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında hazırlanan 74 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, iş adamı Yunuz K'nın FETÖ/PDY örgütü yöneticisi olduğu, dönemin Büyükköy Belde Belediye Başkanı Mustafa K'nın görevde bulunduğu dönemde de örgüt ile ilişkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Mustafa K'nın, kapatılan eğitim kurumunun kurucu başkanı olarak 2015 yılı içerisinde evraklara imza attığı ifade edilen iddianamede, belediyeye ait 3 ihaleyi ise Yunuz K'nın şirketine davet usulü verdiği ve bu yolla örgüte kaynak aktardığı belirtildi.

Kapatılan Rize Sanayici ve İşadamları Derneği'nin kurucu üyelerinden ve Şahika Eğitim Kurumlarının kurucu başkanı olduğu kaydedilen Mustafa K'nın, 2006 yılında Amerika'ya giderek örgüt lideri ile görüştüğü, örgüte finansal destek sağlamak amacıyla iş adamlarına yönelik geziler düzenlediği bilgisi de iddianamede yer aldı.

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