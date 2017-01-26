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BURSA (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, teknik direktör Ergün Penbe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İnegölspor Kulübü Başkanı Timur Erezsarı, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Ergün Penbe ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını belirtti.

Erezsarı, istedikleri sonuçları alamadıklarını ve çok arzu ettikleri noktalarda olmadıklarını ifade ederek, "Lakin önümüzdeki maraton devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince kulübümüze faydalı konulara müdahale etme çabasındayız. Bu bağlamda geçen hafta İsmail Güldüren hocamızla yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

İnegöl'ün değeri olan İnegölspor'u bu saatten sonra Ergün Penbe'ye emanet ettiklerini vurgulayan Erezsarı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda da Ergün Penbe ve ekibiyle anlaşmış bulunmaktayız. İnegölümüzün değeri İnegölsporumuzu bu saatten sonra idare ve himaye edecek olan hocamız Ergün Penbe. İnşallah arzu ettiğimiz çıkışı Ergün hocamızla yakalayacağız. Bu umut ve düşüncedeyiz. Bu yüzden kendisiyle birliktelik yaptık. Kendisi de değerli bir isim. Türk futboluna damga vurmuş isimlerden biri. Aynı başarıyı bizimle de yaşayacağı kanaatindeyiz. Başta camiamız, İnegölümüz olmak üzere hepimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın inşallah."





- "İlk 5'e girmek istiyoruz"





Teknik direktör Ergün Penbe ise iyi bir kulübe geldiğini ifade etti.

Uzunca bir süre ara verdiğini, onun heyecanı ve coşkusunu yaşadığını anlatan Penbe, "İyi bir kulübe geldiğimi düşünüyorum. Başkanım ve ekibine teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip takımı bana teslim ettikleri için. Elimizden geldiğince çalışıp ekibi iyi yerlere getirmek istiyoruz. Zoru başarmak istiyoruz. Üç puanlı sistemde her şey olabilir." şeklinde görüşlerini aktardı.

Ergün Penbe, hedeflerinin ligi ilk 5 içerisinde bitirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kalan 15 maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp lig sonunda ilk 5'e girmek istiyoruz. İşimiz zor ama 3 puanlı sistemde ulaşılamayacak bir şey yok. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Hedefimiz bu yönde. Bu camiaya gelmekten dolayı çok keyifliyim. Aynı heyecanı umarım futbolcu kardeşlerim de yaşar. Geçmişteki tecrübelerimi oyuncularıma aktaracağım ve oynadıkları oyundan zevk almalarını sağlayacağız. Bu olursa iyi neticeler alırız. İyi çalışır ve yeterince isterseniz her şeyi başarırsınız. Sezon sonunda gülen taraflardan olmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından kulüp başkanı Erezsarı ve teknik direktör Penbe, sözleşmeyi imzaladı.