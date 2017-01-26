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AFAD'dan sağlıkçılara Zigana'da zorlu kış eğitimi

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:44
AFAD'dan sağlıkçılara Zigana'da zorlu kış eğitimi

ERZURUM (AA) - Erzurum Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne (AFAD) bağlı eğitmenler, Zigana Dağı'nda, Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerine (UMKE) zorlu kış şartlarında doğada hayatta kalma, yön bulma ve arama kurtarma eğitimi verdi.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'deki illerde görev yapan UMKE personeline, Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda kış eğitiminin, Erzurum AFAD'da görevli 4 eğitmen tarafından verildiği belirtildi.

Yaklaşık 3 gün süren eğitime Doğu Karadeniz'deki 5 ilden 33 sağlık personelinin katıldığı ifade edilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Kış şartlarında kampçılık ve kamp malzemelerinin kullanımı, ekip çalışması, doğada hayatı idame ettirme, olumsuz hava koşullarında personelin adaptasyon ve motivasyonunun yükseltilmesi, iple kurtarma ile çığda arama kurtarma teknikleri, uzun doğa yürüyüşleri, karda iz açma, doğada yön bulma, vücut ısısının düşmesi vakasına tıbbi müdahale gibi alanlarda eğitim verildi. Eğitimin son gününde Torul Kaymakamı Mustafa Karali ve Gümüşhane Sağlık Müdürü Mustafa Ağar'ın da katılımıyla karda yürüyüş gerçekleştirildi."

Açıklamada, yürüyüşün ardından Zigana Gümüşkayak Tesisleri'nde düzenlenen törenle katılımcılara, katılım belgesi dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Torul Kaymakamı Mustafa Karali ise Zigana Dağın'da 3 günlük program düzenlendiğini anımsattı.

Alanda diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon, triaj, UMKE mukavemet ve fiziki koordinasyon faaliyetleri konulu eğitimlerin gerçekleştirildiğini anlatan Karali, "Eğitime Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize ve Giresun'da görevli 33 sağlık personelimiz katıldı." diye konuştu.

Erzurum AFAD'da görevli Doğada Arama ve Kurtarma Eğitmeni Uğur Yüce ise "Yaşadığımız afetlerde birlikte olduğumuz arkadaşlarımız ile yine beraber olduk. Çok güzel ve faydalı bir eğitim gerçekleştirdik. Kampı Zigana'da yapmamızın sebebi buranın doğal güzellikleri, eğitim için uygun ortamların olması." diye konuştu.

Zigana Dağı'na geçen hafta da başka bir eğitim programı yaptıklarını söyleyen Yüce, "Nasip olursa bir ay sonra yine AFAD'ın kış gelişim eğitiminde de burada olacağız. Artık hep Zigana'dayız." ifadesini kullandı.


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