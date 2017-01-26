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Orta Karadeniz'de "kış ortası su kuşu sayımı"

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:05
Orta Karadeniz'de "kış ortası su kuşu sayımı"

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz Bölgesi'nde "kış ortası su kuşu sayımı" çalışmalarına başlandığı bildirildi.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayımın, su kuşu popülasyonu ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olduğunu söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle bu yılki kış ortası su kuşu sayımlarına başladıklarını dile getiren Yavuz, "Sahada 18 arkadaşımız görev yapıyor. Bu dönemde Sinop sahil kıyıları, Yedikır Baraj ile Sarıkum gölleri, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları, Samsun sahili, Ladik, Almus Baraj ve Kaz göllerinde sayımlar gerçekleştireceğiz. Kuşları belirli bazı yöntemlerle sayarak, gerek türler gerekse sulak alanlar hakkında veri elde etmeyi amaçlıyoruz.'' dedi.

Sayımlarla ulaşılan verilerin, tür koruma çalışmalarına ve korunan alanlarının ilan edilmesine de rehberlik ettiğini vurgulayan Yavuz, Türkiye'de kış ortası su kuşu sayımlarının 1967'den beri sürdürüldüğünü bildirdi.

Kuzey yarım küredeki birçok ülkede bu tür sayımların yapıldığına dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

''Batı Palearktik ve Güneybatı Asya'da, Uluslararası Sulak Alanları Koruma Kurumunca her yıl ocak ile mart arasında kış ortası su kuşu sayımları yapılıyor. Kuşları izlemek, onların sayılarındaki artışı ve azalışı tespit etmek, doğayı korumak açısından son derece önemlidir. Çünkü kuşlar aynı zamanda doğayı koruma çalışmalarında erken uyarı sistemi işlevi görüyor. Sayımlar sonucu, hangi türlerde azalmaların olduğu, bu azalmalara yol açan etkenler ile bunları engellemeye yönelik tedbirler belirleniyor.''

Yavuz, sayımların ardından elde edilen verilerin önceki yıllarla karşılaştırılacağını, bölgenin bu konudaki yapısının ortaya çıkarılacağını sözlerine ekledi.

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