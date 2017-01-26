Defin raporu tutmadığı iddia edilen doktora soruşturma

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KARABÜK (AA) - Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü, evinde yaşamını yitiren bir kadının defin raporu düzenlemek için cenaze evine gitmediği öne sürülen nöbetçi adli tabip doktoru hakkında soruşturma başlattı.

İddiaya göre, Hatice Günaydın (90), Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Günaydın'ın ölüm raporunun yazılması için olay yerine, nöbetçi adli tabip olarak görevli Esentepe Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından A.Ş. davet edildi.

Ancak A.Ş'nin, mesaide olmadığı için gelmeyi reddetmesi nedeniyle uzun süre evde bekleyen cenaze, savcı tarafından olay yerine getirilen başka bir adli tıp doktorunun hazırladığı raporun ardından aileye teslim edildi.

Hatice Günaydın'ın torunu Cemal Günaydın (25), gazetecilere yaptığı açıklamada, doktora ulaştıklarını ancak doktorun mesaisi bittiği için gelemeyeceğini söylediğini iddia etti.

Cenaze işleriyle görevli Karabük Belediyesi ekiplerinin doktoru araçlarıyla almayı da teklif ettiklerini savunan Günaydın, "Doktor onu da kabul etmedi. Biz de şikayette bulunduk. Cenaze işlemlerini bir an önce yaptırmak istedik. Ama doktor gelmedi." dedi.

Karabük Halk Sağlığı Müdürü Sezgin Tiryaki de AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktor hakkında soruşturma başlattıklarını, olayın detaylarının ilgili kurumlar tarafından incelendiğini ve soruşturma sonucuna göre yasal başvurularda bulunacaklarını söyledi.