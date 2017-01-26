ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Savunma Üniversitesini ziyaret etti.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Işık, İstanbul Levent'teki eski Harp Akademileri Komutanlığı kampüsünde bulunan üniversiteye gelişinde Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından askeri törenle karşılandı.
Prof. Dr. Afyoncu ile görüşen Bakan Işık, kampüs alanında incelemelerde bulundu.
Öte yandan, üniversitenin logosu da belli oldu.
Türk bayrağının kullanıldığı logonun altında "Milli Savunma Üniversitesi" yazıyor.