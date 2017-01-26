AB'nin göç yetkilisinden dayanışma çağrısı

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ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, mültecilerin AB ülkelerine adil bir şekilde yerleştirilmesi için dayanışma çağrısında bulundu.

Avramopoulos, Malta'da gayriresmi Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, tüm AB ülkelerinin dayanışma kavramına ilişkin ortak bir anlayış geliştirmesi gerektiğini söyledi.

AB ülkelerince mültecilerin paylaştırılması konusunda alınan kararın giderek güç kaybettiğini belirten Avramopoulos, "Mültecilerin adil bir şekilde AB ülkelerine yerleştirilmesi için artık dayanışma konusunda ortak noktada buluşmamız gerek." dedi.

Avramopoulos, İtalya ve Yunanistan'ın on binlerce mülteciyle baş etmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Umarım günün sonunda hepimiz samimiyetle ve ortaklık duygusuyla hareket ederiz." ifadesini kullandı.

Mülteci yönetiminde geçen yıla göre gelişme kaydedildiğini dile getiren Avramopoulos , mülteci yönetimi, ortak AB sınırının korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması konularında daha fazla çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

AB, 2015 yılının eylül ayında Yunanistan ve İtalya'daki 160 bin mültecinin iki yıl içinde diğer üye ülkelere paylaştırılması kararı almıştı. Ancak sürenin dolmasına 7 ay kala sadece 11 bin mültecinin dağıtımı yapıldı.

Avramopoulos, bu hafta başında yaptığı açıklamada, hukuken bağlayıcılığı olan kararı uygulamayan ülkelere karşı yakın zamanda bir yaptırım uygulanmayacağını söylemişti.