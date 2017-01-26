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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:19


Stat: Şanlıurfa GAP Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Orkun Aktaş

Şanlıurfaspor: Tomic, Mertcan Çam (Dk. 38 Batuhan Karadeniz), Artun Akçakın (Dk. 83 Askar), Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Atiemwen (Dk. 46 Oktay Delibalta), Halil Köçer, Cemil Adıcan, Caner Cavlun

Gaziantepspor: Erten Ersu, Şenol Can, Orkan Çınar, (Dk. 46 İlhan Parlak), Kisliak, Muhammet Demir (Dk. 66 Alpay Koçaklı), Angan, Yoiver Gonzalez (Dk. 79 Doğanay Kılıç), Bruno Mota, Rajtoral, Musa Nizam, Kolar

Gol: Dk. 90+3 Oktay Delibalta (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Artun Akçakın, Dk. 83 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), Dk. 75 Yoiver Gonzalez, Dk. 89 Rajtoral (Gaziantepspor)


ŞANLIURFA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 6. haftasında TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla grubunu 15 puanla ilk sırada tamamlayan Şanlıurfaspor tur atlarken, 9 puanda kalan Gaziantepspor ise kupaya veda etti. Şanlıurfa ekibi, son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi Çaykur Rizespor ile eşleşti.

Maçın ilk dakikasında Şanlıurfaspor gole yaklaştı. Defanstan seken topla buluşan Halil Köçer kaleci Erten Ersu ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

13. dakikada konuk takım ceza alanı dışından serbest vuruş kazandı. Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

54. dakikada ev sahibi ekipte Hüseyin Kala topu ceza alanındaki Oktay Delibalta ile buluşturdu. Oktay'ın vuruşu kalecide kaldı.

81. dakikada Halil Koçer kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90. dakika Şanlıurfaspor golü buldu. Sağdan gelişen atakta Batuhan Karadeniz'in arka direğe yerden gönderdiği topla buluşan Oktay Delibalta, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla kalecinin yanından filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşma, Şanlıurfaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


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