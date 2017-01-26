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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, sadece mültecileri ülkesinde misafir etmiyor, aynı zamanda Suriye'de devam eden bu anlamsız savaşın sona erdirilmesi için özellikle son altı ay içerisinde çok büyük inisiyatifler alıyor. Bugün Suriye'de ortaya koyduğumuz bu tutum, bir çözümün de başlangıcı olmuştur." dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenen Dünya Gümrük Günü kutlama programında, bölgede son 5-6 yıldan bu yana yaşanan savaşlarda Türkiye'nin büyük fedakarlık yaptığını, yerinden yurdundan edilen 3 milyon insana bağrını açtığını, onlarla ekmeğini paylaştığını belirterek, bunlar dikkate alındığında gelişmiş ülkelerin konuşmaktan fazla katkısı olmadığının kolayca görülebileceğini söyledi.

Türkiye'nin bugüne kadar Suriye ve Irak'taki savaştan kaçanlar için kendi bütçesinden 26 milyar dolarlık katkı sağladığına işaret eden Yıldırım, buna rağmen Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı 200 ülkeden 500 milyon dolar civarında para geldiğini belirtti. Bunun ibret verici olduğunun altını çizen Yıldırım, küresel dayanışmanın böyle günlerde lazım olduğunu vurguladı.

- "Ne kadar duvar örerse örsün dünya bu gerçekten kurtulamaz"



Dünyanın, bölgede yaşanan insanlık dramına daha duyarlı hale gelmesini beklediklerini dile getiren Yıldırım, mülteci sayısının 55 milyonu bulduğunu, belki de dünyanın 200 ülkesinden 150'sinin nüfusundan fazla mülteci bulunduğuna işaret etti.

Bunun sürdürülemez olduğunu vurgulayan Yıldırım, Avrupa, ABD veya başka ülkelerin, sınırlarına ne kadar duvar örerse örsün dünyanın bu gerçeğinden kurtulamayacağını belirtti. Küresel ve bölgesel adalet ve barışın önemine işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel rekabeti bir tarafa bırakarak yardımlaşma ve karşılıklı iş birliği içerisinde bölgesel ve küresel sorunları çözmek, bugün dünyanın en önde gelen ülkelerinin birinci derece sorumluluğu haline gelmiştir. Bu anlamda Türkiye, sadece mültecileri 5-6 yıldır ülkesinde misafir etmiyor, onlara gereken her türlü imkanı sağlamıyor aynı zamanda Suriye'de devam eden bu anlamsız savaşın sona erdirilmesi için özellikle son altı ay içerisinde çok büyük inisiyatifler, sorumluluk alıyor. Bugün Suriye'de ortaya koyduğumuz bu tutum, bir çözümün de başlangıcı olmuştur. Suriye, Rusya ve İran'ın müştereken hareketi ile birlikte ateşkes sağlanmış ve kan dökülmesi durmuştur. Bundan sonraki adımda Birleşmiş Milletler bünyesinde diğer paydaşların da devreye girerek Suriye'de kalıcı çözümün, siyasi istikrarın süreklilik haline getirilmesi en önemli hedefimizdir. Bölgede barışın yeşermesi, şüphesiz Türkiye'de de terörle mücadelenin bir anlamda çok daha etkin şekilde yapılmasına da vesile olacaktır."

- "14 kişinin hatırını soracağına bir kişinin hatırını sorup gidecek"

Türkiye'nin, kalkınmasını her alanda hızla sürdürdüğünü kaydeden Yıldırım, şirket kurulması ve tasfiyesi konusundaki düzenlemelerle şirket kurma kolaylığında dünyada 84'üncü sıradan 14'üncü sıraya yükseldiğini aktardı.

İnternetin yaygın kullanımı ve tüm verilerin bir yerde toplanmasıyla insanları kurumlarda dolaştırmadan işlerin halledildiğini anlatan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile protokol yaparak bu işin öncüsü olduklarını söyledi.

Eskiden gümrüklerde vatandaşın polis, gümrükçü, sağlıkçı ve diğer birimlere tek tek gittiğini ifade eden Yıldırım, "Onların gönlünü razı etmeden kapıdan geçemiyor, böyle bir sistem olur mu? Şimdi kafayı uzatacak pencere, pencerede bir adam, 14 kişinin hatırını soracağına bir kişinin hatırını sorup geçip gidecek. Vatandaşa da memura da ticaret yapana da kolaylık. İnsanın müdahalesi ne kadar fazla olursa o kadar sorun olur." diye konuştu.

Vatandaşı memurlarla karşı karşıya getirmek istemediklerini söyleyen Yıldırım, işlerin elektronik ortamda yapılmasının yolunu her alanda açacaklarını, gelecekteki başarının sırrının buradan geçtiğini bildirdi.

- "Rifat Bey buradan söylüyorum"

Daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının tır karneleri ve kotalar dağıttığını, bu işi de TOBB'la birlikte çalışarak özel sektöre verdiklerini anımsatan Yıldırım, bu durumdan herkesin memnun olduğunu söyledi.

Gümrüklerin modernize edilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, 12 kapının "Yap-İşlet-Devret" modeliyle yapıldığını belirtti.

Tırcıların özellikle Bulgaristan geçişlerinde, kuyrukların oluştuğu yönünde şikayetleri bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Orada konaklama yerleri istiyorlar. Rifat Bey (TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu), buradan söylüyorum, kısa zamanda oradaki tır parkını büyütelim, genişletelim ve insanlar arabaların içinde beklerken sefillik çekmesinler. Ne lazımsa arsa, yer, hepsini biz verelim, kısa sürede bunu halledelim. Keşke bu olmasa. Ama niye oluyor? Sizin memleketinizde gümrükleri, geçişleri iyi yapmanız yetmiyor, diğer tarafın da aynı olması lazım. İki taraf aynı düzeyde hassasiyet göstermediğinde bu sefer hiçbir işe yaramıyor. " ifadelerini kullandı.

(Sürecek)



