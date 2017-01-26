10 yaşındaki sörfçü, köpekbalığıyla aynı karede yakalandı

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CANBERRA (AA) - Avustralya'da 10 yaşındaki sörfçü çocuk, sahilde sörf yaparken üzerinden geçtiği dalganın içinde yüzen büyük beyaz köpekbalığıyla aynı fotoğraf karesi içinde görüntülendi.

Sydney'in 180 kilometre kuzeyindeki Port Stephens'da yaşanan olayda, dalga sörfü yapan oğlu Eden'in fotoğraflarını çeken Chris Hasson, bu sırada oğlunun suyun altında beyaz leke olarak göze çarpan tuhaf bir kütleyle burun buruna gelmek üzere olduğunu fark etti.

Ardından ne olduğunu anlamak amacıyla çektiği fotoğrafa bakan Hasson, bunun dalganın içinde ters yönde yüzen köpekbalığı olduğunu gördü.

Hemen oğlunu ıslıkla çağırarak denizden çıkmasını söylediğini belirten Hasson, "Eden suyun içindeki şekli gördü ama deniz yosunu zanneti. Sonra sörf tahtasının altında sert bir cisim olduğunu ve ayak ipinin bir şeye takıldığını hissetti fakat ne olduğunu anlamadığı için sörfe devam etti. Köpek balığıyla karşılaştığını ancak fotoğrafı görünce anladı." ifadelerini kullandı.

Köpekbalığını fark etmeden sudan çıkabildiği için şanslı olduğunu dile getiren Eden da "Eğer dalganın üzerindeyken fark etseydim, muhtemelen korkup sörf tahtasından düşerdim." diye konuştu.

Eden'in olayın ardından okul tatilinin son haftasını kaçırmamak için sörf tahtasıyla plaja geri döndüğünü belirten baba Hasson, "Herkes yeniden işinin başında. Sörf bizim için vazgeçilmez bir spor, bir hayat tarzı." dedi.

Fotoğrafları inceleyen James Cook Üniversitesinden araştırmacı Andrew Chin, fotoğraftaki balığın muhtemelen genç bir büyük beyaz köpek balığı olduğunu kaydederek görüntülerden hayvanın korkmuş olduğu, sörf tahtasından kaçmaya çalıştığının anlaşıldığını ve bunun kesinlikle bir saldırı davranışı olmadığını belirtti.

Yeni Güney Galler eyaletinin kuzey sahilinde yer alan Port Stephens'de, 2015'te bir Japon turist büyük beyaz köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra bölgede köpek balığı saldırılarında ciddi artış kaydedilmişti.



