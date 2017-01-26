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AMASYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası F Grubu maçında Göztepe'yi 3-2 yenen Yeni Amasyaspor'un teknik direktörü Ufuk Sarı, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Sarı, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Yeni Amasyaspor'un, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden iyi bir takım olduğunu ifade etti.

Özellikle iç sahada, oyunu iki yönlü oynayabilme becerisini gösterebilmeleri gerektiğini, hafta içinde de çalışmalarını buna göre yaptıklarını belirten Ufuk Sarı, "İlk 45 dakikada sahada mükemmel bir takım vardı. Güzel oynadığımız oyun neticesinden iyi bir sonuç aldık. Kazandığımız toplarla da dar alanlarda yaptığımız paslaşmaların neticesinde üçüncü bölgeye çok rahat indik. Bu galibiyet Amasyaspor camiasına hayırlı olsun. Bundan sonraki hedefimiz ligi birinci bitirip 3. Lig'e çıkmak olacaktır." diye konuştu.





- Göztepe cephesi





Göztepe Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ise maçın ilk yarısında oyuncularının gerekli direnci ve uyumu gösteremediklerini kaydetti.

Mücadelenin ikinci yarısında daha iyi bir görüntü sergilediklerini aktaran Saraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Maça iyi başlayamadık ve rakibimiz erkenden bir gol buldu. Yakaladığımız net pozisyonda etkili olamadık. Maçın ikinci yarısında ise devre arasında yaptığımız uyarılar sonucu istediğimiz bir oyun oldu. Sahaya daha iyi yayılan, daha iyi mücadele eden olumlu pas yapan bir takım vardı. Göztepe tarihine ve kimliğine yakışır bir oyun ortaya koydular. İkinci golü geç bulduk ve yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, maçı çevirebilirdik."



