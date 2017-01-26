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Dünya Gümrük Günü

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:33

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri, bize benzer ülkelerin birçoğundan daha iyi durumda." dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda "Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, ticaretin tek yolunun kalite ve rekabet olduğunu ve bunu artık dünyanın görmesi gerektiğini söyledi.

Bunun dışındaki yolların "çıkmaz" olduğunu belirten Yıldırım, tarife dışı engeller koymanın zulüm anlamına geldiğini dile getirdi. Tarife dışı engelleri kaldırmak, ticaretin gelişmesini esas almak gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Araçlarla para kazanma yoluna gitmeyelim. Zaman kaybına sebebiyet vermeyelim. Bütün bu çalışmalar, elektronik ortama aktarma, bilgi paylaşımı, tek pencere sistemi, bürokrasinin azaltılması, hepsinin amacı gümrüklerdeki zaman kaybını ortadan kaldırmak." diye konuştu.

Kara sınır kapıları, şehirlerin içindeki gümrükleme alanları ve lojistik merkezleriyle Türkiye'de 143 gümrüğün bulunduğunu belirten Başbakan Yıldırım, kara hudut kapılarındaki çıkışların transite kullanıldığını, içeridekilerde gümrükleme, paketleme ve montaj yapıldığını anlattı.

Her türlü işlemin yavaş yavaş lojistiğe döndüğüne işaret eden Yıldırım, deniz limanları yetmediği için kara limanları yapıldığını aktardı. Kara limanlarının özelliklerini anlatan Yıldırım, geçtiğimiz yıllarda Kazan'da lojistik merkezi açtıklarını hatırlattı.

Birçok yerde lojistik merkezlerinin kullanıldığını belirten Yıldırım, "Taşımacılıktan, lojistiğe geçen bir süreci yaşıyoruz. Limanlarda artık manuel kontroller tarihe karışıyor. Her konteynerin bir kimlik numarası var. Dünyanın neresine giderse gitsin, o konteynerde ne var, nerede kontrol görmüş, nasıl işlem yapılmış... Bütün bunların amacı zaman kazanmak, ticaretin yavaşlamasının önüne geçmek." dedi.

- "Alışkanlık ve statüko, değişimin en büyük düşmanıdır"

Başbakan Yıldırım, bu konuda gidilmesi gereken daha çok mesafenin olduğunu vurgulayarak, "Alışkanlıkları değiştirmek kolay bir iş değil. Alışkanlık ve statüko, değişimin en büyük düşmanıdır. Önemli olan altyapının değişmesi değil önemli olan zihniyetin değişmesidir. Zihniyet değişmeden, hiçbir değişimin başarılı olma şansı yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Günümüzün bilgi toplumu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, belirli bir yaşın üzerindeki neslin bilgi toplumu olmamakta direndiğini, orta ve genç kuşakların bilgi toplumunun tam ortasında durduğunu söyledi. Bu nedenle Türkiye'nin, bilgi toplumu dünya ortalamasının üstünde olan Avrupa'yı da yakaladığına değinen Yıldırım, bunu bilgisayar ve elektronik destekli uygulamalardan anladıklarını söyledi.

- "Bu bir devrimdir"

Yıldırım, ticarette iflasları ortadan kaldıracak tedbirler de aldıklarını anımsatarak, yapılan düzenlemelere ilişkin şöyle konuştu:

"Sicil affını getirdik. Bu zor günlerde finansman sıkıntısı yaşayan firmalara cansuyu olsun diye çeklerle ilgili sorunu ortadan kaldırmak için yeni Çek Kanunu çıkardık, karekodlu düzenlemeler yaptık. Yani bundan sonra adam, 'Yazalım çeki de ne olursa olsun' diyemeyecek. Bir sefer yapacak, ikinci seferde kodesi boylayacak. Böyle bir şey yok. Söz namustur. Çek yazdın, altına imza attıysan gereğini yapacaksın. Bak biz 316 kişi anayasa değişikliği teklifinin altına imza attık. Gittik oraya da, oyumuzu da 'evet' olarak attık."

Karşılık çekte adli para cezası geldiğini, karekodlu çeklerin bu konudaki yanlış uygulamaları büyük oranda kaldıracağını kaydeden Yıldırım, ticareti rahatlatmak için 1 Ocak itibarıyla Taşınır Rehni Kanunu'nu çıkardıklarını anımsattı. Yıldırım, "Bu çok sessiz sedasız oldu ama bu bir devrimdir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde teminat sorunu en büyük sorundu, bu taşınır rehni yani taşınır malların teminata konu olması çok büyük bir rahatlık." diye konuştu.

- "Biraz da siz taşın altına elinizi koyun"

Aralarında bir kamu bankasının da yer aldığı bazı bankaların bu konuyu anlamayarak, nazlandıklarını ve çeşitli mazeretler sunduklarını belirten Yıldırım, "Kanun çıktıysa uygulayacaksınız, bunun lamı, cimi yok. Uygulamazsanız irade gereği neyse yapar. Size demiş miyiz, orada büyükbaş, küçükbaş hayvanı varsa, torna tezgahı varsa, silahı varsa hepsini teminat alacaksın. Malı mülkü, ayni, nakdi, ne varsa hepsi teminattır, menkul, gayrimenkul. Biraz da siz taşın altına elinizi koyun, hep niye milletten bekliyorsunuz. 'Dolar kurunda dalgalanma var, ben teminatı aldığım zaman dolar kuru şuydu, şimdi bu kadara düştü arasındaki farkını getir teminat ver' şuraya bak, şu kepazeliğe bak. Milleti yaşatmak varken, 'Bir tekmede ben vurayım' olur mu öyle şey." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, yaşanan durumun gelip geçici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi Amerika Başkanı da oturdu yerine, kısa sürede her şey daha da netleşecek. Dünya piyasalarındaki bu dalgalanmalar da sona erecek. Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri, bize benzer ülkelerin birçoğundan daha iyi durumda. Peki niye böyle? 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülerle bölücüler kardeş oldular, ittifak kurdular, bütün dünyada Türkiye ekonomisini kötülemek için varlarını yoklarını oradaki yoldaşlarıyla da bir araya gelerek ortaya koydular. Mücadele ediyorlar. 'Türkiye ekonomisi kötü olacak' diye, himmet diye topladıkları paraları oluk oluk lobi şirketlerine aktarıyorlar. Ama unutmasınlar, hazırın ardı tez gelir, burunlarından lime lime bu millet onların getirecek."

(Sürecek)

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Yanlışı bilerek işlemek, sonra yanlışlığın faturasından korkup gerçeği saklamak bir telaşın tezahürüdür. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "YANLIŞI BİLEREK İŞLEMEK, SONRA YANLIŞLIĞIN FATURASINDAN KORKUP GERÇEĞİ SAKLAMAK BİR TELAŞIN TEZAHÜRÜDÜR. SİYASET TARİHİ BUNLARLA DOLUDUR. BİZ YANLIŞ YAPMIYORUZ Kİ TELAŞA KAPILALIM. BİZ MİLLET İÇİN EVET, DEVLET İÇİN EVET, CUMHURİYET İÇİN EVET, TÜRKLÜĞÜN BEKASI İÇİN EVET DİYORUZ."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor. Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum, bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Bizde tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir. Münkir ile mümin yan yana gelmez ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır.&quot;
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MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "BUNLAR DİYOR Kİ; MHP'NİN TABANI İLE TAVANI FARKLI DÜŞÜNÜYOR. DÜN SÖYLENENLER BUGÜN İNKAR EDİLİYOR, KESKİN DÖNÜŞLER OLUYORMUŞ. TEKRAR HATIRLATIYOR, YENİDEN SÖYLÜYORUM, BİZDE TABAN YOKTUR, DAVA ARKADAŞLARIMIZ VARDIR. BİZDE TAVAN YOKTUR, ÜLKÜCÜ ŞUUR HAKİMDİR. MÜNKİR İLE MÜMİN YAN YANA GELMEZ AMA YALANLA DOĞRUYU AYNI KAZANA ATIP TÜRKİYE'Yİ ATEŞE VERMEK İSTEYENLER HEP DİZ DİZE, YANAK YANAĞADIR."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "DEVLETİN AYAĞA DÜŞÜRÜLMEMESİ, MİLLETİN ARADA KAYNAYIP GİTMEMESİ, VATANIN HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK DEVAMI İÇİN MÜDAHALE GEREKİYORDU. YÜKSEK HEDEFLERİ BENİMSEDİK. SİYASİ AHLAK VE UZLAŞMAYLA MİLLETE GİDEN YOLLARI ARALADIK. ÇARPIK NİYETLERE KARŞI BÜTÜNLEŞİP NETLEŞTİK."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Anayasa değişikliğindeki maksat, yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Bunun nihai onay merci Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ MAKSAT, YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMET ETME SİSTEMİNİ TIKAYAN, KIRILMASINA VE DAĞILMASINA NEDEN OLABİLECEK ENGELLERİ AŞMAKTIR. SÖZ VE YETKİ TÜRK MİLLETİNİNDİR. TOPLUMDAKİ DEĞİŞİM DİNAMİKLERİNİ FARK EDEN SİYASET AKLININ DEVLETE KİŞİLİK KAZANDIRAN HUKUKİ ÇERÇEVEYİ BELİRLEMESİ DOĞAL, HATTA ZORUNLUDUR. BUNUN NİHAİ ONAY MERCİ TÜRK MİLLETİDİR. ÇAREYİ VESAYET ODAKLARINDA, YABANCI GÜÇLERİN EMELLERİNDE DEĞİL, MİLLETTE GÖRDÜK."
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