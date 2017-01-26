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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları ihalesinde, 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil olmak üzere 16 yıl 2 ay 12 gün ile en kısa süreyi, Daelim- Limak - SK- Yapı Merkezi OGG'nın verdiğini açıkladı.

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