Kızlar Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı'nda restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Boztepe Mahallesi'nde iki teras üzerinde inşa edilen manastırın, restorasyonu için 5 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini belirtti.

Bakanlığın, devir işleminin ardından restorasyon ihalesi gerçekleştirdiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Ödeneklerin tamamlanması ile çalışmaların bitirilebilmesi için ikinci ihalenin yapılması gerekti." ifadesini kullandı.

İkinci ihalenin de bakanlık tarafından yapıldığını bildiren Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Kızlar Manastırı'nın restorasyonu için gerekli ikinci ihale 1 milyon 95 bin liraya gerçekleştirildi ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasını ve tarihi manastırı bölge turizminin hizmetine açmayı planlıyoruz. Restorasyonun tamamlanmasının ardından tarihi mekan yeniden belediyemiz tarafından devralınacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı'ya, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Trabzon ve bölge turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alacak manastırın restorasyonun aslına uygun yapılacağını belirten Gümrükçüoğlu, manastırdaki Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarılmasının projenin en önemli kısmını oluşturduğunu kaydetti.

- Kızlar Manastırı

Boztepe yamacının şehre hakim mevkisinde 1349-1390 arasında, 3. Alexios zamanında kurulan manastır, birkaç kez onarılarak son şeklini 19. yüzyılda aldı.

Manastırda, kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ile birkaç hücre bulunuyor. Kilisede de 3. Alexios ve eşi Theodora'ya ait freskler yer alıyor.

