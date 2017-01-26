27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:42

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bilal Balcı idaresindeki 35 DS 354 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 40. kilometresinde aynı yönde seyreden Serkan Ö. yönetimindeki 06 JUH 18 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Erdoğan Eryılmaz ve Gülay Demir yaralandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Serkan Ö. gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Konak'tan, 'Yeni Anayasa'ya tam destek
YEREL

BAŞKAN KONAK'TAN, 'YENİ ANAYASA'YA TAM DESTEK
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Başkan Acar, Şimşek'e verilen veda yemeğine katıldı
YEREL

BAŞKAN ACAR, ŞİMŞEK'E VERİLEN VEDA YEMEĞİNE KATILDI
Afyonkarahisar'da hava durumu
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA HAVA DURUMU