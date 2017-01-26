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"Ruhsatsız av tüfeklerinin kullanımı her yıl artıyor"

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:48

ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kentte ruhsatsız av tüfeği kullanımına yönelik hazırlanan, "Suçla Mücadele Alanında Ruhsatsız Av Tüfeklerinin Yarattığı Sorun" başlıklı raporda, özellikle 2015 yılı sonlarından itibaren alınan tedbirler ve yapılan uygulamalara rağmen, ruhsatsız av tüfeklerine gösterilen ilginin her geçen gün arttığı ve suçta kullanım alanının genişlediği bildirildi.

Basınla paylaşılan raporda, tüfeklerin satışının "satıcılık belgesi" sahibi bayilerden yapılması zorunluluğu olmasına rağmen, bazı illerde "merdiven altı" tabir edilen yerlerde üretildiği ve gerekli belgeye sahip olmayan yerlerden kolaylıkla temin edilebildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda, ülke genelinde internet üzerinden bazı popüler sosyal medya ortamlarında av tüfeği siparişi verilebildiğinin, çok düşük fiyatlarla satışının yapıldığının ve kargo aracılığıyla kullanıcıya hiçbir belge talep edilmeden sadece ücret karşılığında gönderildiğinin tespit edildiği aktarılan raporda, "Hatta uydu üzerinden yayın yapan korsan kanallar üzerinden de silahların reklamları yapılarak aynı şekilde kargoyla gönderilebilmektedir. Kargo sisteminde bulunan denetim eksikliğiyle av tüfeği fişeklerinin satışında herhangi bir yasal düzenleme bulunmamasından dolayı herkes ücret karşılığı kolaylıkla ve istediği miktarlarda fişek de temin edebilmektedir." ifadesi kullanıldı.

- "Tüfek kullanım eğilimi artıyor"

Özellikle 2014 yılındaki Kobani olaylarından sonra yoğun şekilde kullanılmaya başlandığı değerlendirilen ruhsatsız av tüfeklerinin fiyatlarının çok uygun olması, fişeklerinin kolay temin edilmesinin yanı sıra uygulanan idari para cezasının kişilerin adli sicil kaydına işlenmemesi, başka bir yaptırımın da bulunmaması ve olaylarla bağlantısının kurulamamasının tüfeklerin kullanımındaki artışın sebepleri arasında bulunduğu belirtildi.

Geçen yıl av tüfeklerinin kullanıldığı yasa dışı gösteri ve kavgalara müdahalede iki polisin şehit olduğu, 2 polis ile çok sayıda vatandaşın da yaralandığına dikkat çekilen raporda, Adana'da ateşli silahla işlenen öldürme, yaralama, yağma, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme ve mala zarar verme gibi suçlarda pompalı ve otomatik av tüfeği kullanım oranının 2014 yılında yüzde 52 iken 2015 yılında yüzde 57'ye, 2016 yılında alınan tedbirlere ve tüm uygulamalara rağmen yüzde 58'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

- "Yasal düzenleme elzem"

Raporda, özellikle 2015 yılı sonlarından itibaren alınan tedbirler ve yapılan uygulamalara rağmen, ruhsatsız av tüfeklerine gösterilen ilginin her geçen gün arttığı ve suçta kullanım alanın genişlediği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Ruhsatsız tüfeklerle ilgili idari para cezası harici başkaca herhangi bir yaptırımın uygulanmaması, asayiş olayları haricinde organize suç şebekeleri, uyuşturucu tacirleri, terör örgütü mensuplarıyla korsan gösteri ve toplumsal olaylara katılanlarca kullanımındaki artış, ruhsatsız av tüfekleriyle ilgili kanunsuz imalat ve satış, ruhsatsız taşıma ve bulundurma gibi durumlarda adli ve idari yüksek miktarda para cezalarıyla hürriyeti bağlayıcı cezaların belirlenmesini elzem hale getirmiştir. Av tüfeklerinin, tabancalarda olduğu gibi '6136 Sayılı Kanun' kapsamında değerlendirilerek, üretimi, alımı, satımı, nakli ve bulundurulmasında karşılaşılabilecek usulsüzlüklerin adli bir yaptırıma tabi tutulmasının, tahsilatında problemler yaşanan idari para cezalarına oranla caydırıcılığı artıracağı ve toplumda oluşan suç korkusunun azaltılmasında fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir."

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