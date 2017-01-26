Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Darıca İlçe
Hakemler: Sarper Barış Saka, Oktay Önge, Seyfettin Ünal
Darıca Gençlerbirliği: Deniz Çınar, Alper Tursun, Selçuk Baştürk, Özer Kutlu, Sinan Turan, İlyas Yılmazer, Yusuf Orhan, Alperen Doğan (Dk. 79 Gökhan Erdoğan), Doğancan Aynacı (Dk. 62 Hayrullah Bilazer), Gökhan Solak (Dk. 45 Metehan Yatkın), Murat Can Bölükbaşı
Boluspor: Erdi Yokuşlu, Ramazan Sal, Murat Yıldırım (Dk. 85 Kutay Aydın), Necati Yakuplar, Fatih Nurullah Turan, Hakan Arslan, Yusuf Emre Gültekin, Jansen (Dk. 68 Furkan Şeker), Burak Asan, Mücahit Özkul (Dk. 45 Musa Sinan Yılmazer), Vrede
Goller: Dk. 38 Vrede (Boluspor), Dk. 90+3 Özer Kutlu (Darıca Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 24 Sinan Turan (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ramazan Sal, Dk. 55 Fatih Nurullah Turan, Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 66 İlyas Yılmazer, Dk. 80 Yusuf Orhan, Dk. 85 Murat Can Bölükbaşı (Darıca Gençlerbirliği)
KOCAELİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği, sahasında TFF 1. Lig takımlarından Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla, 4 puanlı Darıca Gençlerbirliği'nin ardından, 6 puana ulaşan Boluspor da kupaya veda etti. Grupta bu akşam oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi, ev sahibi ekibin ikinciliği kesinleşti.