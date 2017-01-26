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ADIYAMAN (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Özen, tedavi edilmek üzere memleketi Adıyaman'a getirildi.

Yaralı Uzman Çavuş Özen, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, yakınlarının istediği üzerine Adıyaman'a sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan ve yüzünde yanıklar bulunan Özen, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Özen'in babası Nurettin Özen (75), hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Özen'in 6 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirterek, oğlunun yaralandığını dün öğrendiklerini aktardı.

Baba Özen, vücuduna şarapnel parçaları isabet eden ve yüzünde yanıklar bulunan oğlunun durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Şu anda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Vatan sağ olsun. Terörün her türlüsünü kınıyorum. Oğlumun bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Özen'in bekar olduğu, yaklaşık 3 aydır Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.