27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizlispor'da tek hedef galibiyet

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:58
Denizlispor'da tek hedef galibiyet


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de 28 Ocak Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Denizlispor'un Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Tandoğan, takım olarak iyi durumda olduklarını ve bunu devam ettirmek için mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Tandoğan, Adana Demirspor karşısında galip gelmek istediklerini belirterek, taraftarlarından destek istedi.

Üst sıralara oynayan takımların düşüş yaşadığını ve bu takımları deplasmanda yendiklerini vurgulayan Tandoğan, şöyle konuştu:

"Tek istediğimiz, niyetimiz kazanmak başka bir şey değil. Beraberlik aklımızdan geçen durum değil. Futbolun içerisinde her şey var. Görüyoruz, yaşadık. O yüzden çok şey konuşmamak lazım. Ciddi bir rakiple oynayacağız. Rakibimiz de çok güçlü ayaklar var. İyi takım oluşturdular. Oynayan oyuncuların kalitesi ortada, ön tarafta Pote oynuyor, defansı iyi, orta sahada mücadele eden oyuncuları var. Kenar oyuncuları da iyi, biz de bunların tedbirlerini alıp maçımızı oynayacağız."

Öte yandan, Manisaspor'la anlaştığı iddia edilen Perovic'in antrenmana çıkmamasından dolayı noter kanalıyla tutanak tutturulduğu bildirildi.


İLGİLİ HABERLER

Denizli Büyükşehir Belediyesi EMITT'te
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMITT'TE
Gümrük Günü etkinlikleri
YEREL

GÜMRÜK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Denizli'de minibüs şoförlerine eğitim
YEREL

DENİZLİ'DE MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM
Denizli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY DAVASI