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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "10 Ağustos 2014'te Cumhuriyet tarihinde ilk defa millet cumhurbaşkanını seçti, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Şimdi yaptığımız orada yarım kalan işin tamamlanmasıdır. Başka bir şey yapmıyoruz. Yok sistem, rejim, bilmem ne, 'Türkiye elden gidiyor'... Bunlara millet gülüp geçiyor. Böyle bir şey yok." dedi.

Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenen Dünya Gümrük Günü kutlama programında, gümrükleme alanında Türkiye'nin 15 yılda çağ atladığını belirterek, ticareti kolaylaştıracaklarını, özellikle satarken daha kararlı olacaklarını, alırken ise biraz nazlı davranacaklarını söyledi.

Bir mal Türkiye'de üretiliyorsa bunun tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, memlekette üreten ve çalışanların kazanması gerektiğini vurguladı. Bir ürün daha ucuzsa dışarıdan alınması konusunda da bir engel olmadığını dile getiren Yıldırım, "Fiyaka olsun diye gidip dışarıdan gereksiz yere masraf yapmanın bir anlamı yok. Kayserililer bunu iyi bilir." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, emaneti aldıkları ilk günden itibaren ülkeyi kalkındırmak için devlet ve hükümet olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

- "Biz millete gidişin önünü açtık"

Türkiye'nin önünde yeni bir dönem olduğunu dile getiren Yıldırım, "Önümüzdeki 75 gün önemli. Bir halk oylaması yapacağız. Mecliste anayasa değişikliğini 339 oyla yüce Meclisimiz kabul etti. Meclis anayasa değiştirmedi, Meclis anayasa değişikliğinin millete gideceğini kabul etti. Millet, önüne sandığı konacak, kararını verecek. Asıl sözü millet söyleyecek. Biz millete gidişin önünü açtık." diye konuştu.

Yıldırım, anayasa değişikliğinin vatandaşın önüne gitmemesi için her yolu deneyenler olduğuna dikkati çekerek, "Anamuhalefet partisi yanına bölücülerle dirsek teması yapmış HDP'yi de alarak 'hayır' kampanyası yaptı. Kavga ettiler, gürültü ettiler, her türlü taşkalayı yaptı. Sonunda Meclis iradesi galip geldi ve Mecliste 339 arkadaşımız 'Biz milletin iradesine karşı çıkamayız, millete gitsin, millet kararı versin' diye vekil olarak üzerlerine düşen görevi yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

- Bahçeli'ye teşekkür

Anayasa değişikliği teklifinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzlaşma kültürünü en iyi şekilde ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, Bahçeli ve MHP grubuna teşekkür etti.

Yıldırım, 27 Nisan e-muhtarısını anımsatarak, "'Siz bu cumhurbaşkanı seçim işlerine karışmayın, yanlış işler oluyor memlekette, kendinize gelin' dediler. Biz de 'Siz kendinize gelin, işinize bakın' dedik. Oradan derslerini verdik. Vesayetçiler boş durur mu? Arkalarındaki CHP'yi, anamuhalefet partisini önlerine aldılar, Mecliste yeni bir icat çıkardılar. 367 icadı... Bizim memlekette buna tilki fıstığı diyorlar. Bunu çıkardılar, ondan sonra neymiş, '367 oy olmadan, milletvekili salonda hazır olmadan cumhurbaşkanı seçilmez', hayyalessalah. Ya böyle bir şey olur mu?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet kurulduğundan beri cumhurbaşkanlığı seçimlerinin problem edildiğini belirten Yıldırım, cumhurbaşkanının, siyasetin ana unsurlarına bir türlü seçtirilmediğini söyledi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"'Siz gelin Mecliste el kaldırın, ufak tefek işlere bakın ama cumhurbaşkanlığı işi sizi aşar, arkada vesayet var. Vesayetin dediği olur, vatandaşın dediği olmaz.' Geriye doğru gidin, 12 Eylül'de bunu yaptılar. 12 Eylül öncesi 119 turda cumhurbaşkanı seçememiş Türkiye. 119 tur. 5,5 ay cumhurbaşkanı yok ülkede. Cumhurbaşkanı seçimleri ya darbe sebebi olmuş ya da darbeden sonra olmuş. Böyle bir ülke olabilir mi? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Böyle bir cumhuriyet rejimi Türkiye'ye yakışır mı? Elbette yakışmaz. 2007'de de aynı şeyi yapmaya kalktılar akılları sıra. Dedik ki madem öyle işte böyle, millete gidiyoruz. Gittik mi referanduma? Millet ne dedi; 'Cumhurbaşkanını ben seçeceğim kardeşim.' Madem orada alavere dalavere oluyor. Milletin iradesi göz ardı ediliyor, 'Ben seçiyorum' dedi, kararını verdi."

- "İktidar sandıkla başlayacak, sandıkla bitecek"

Yıldırım, cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatarak, "10 Ağustos 2014'te Cumhuriyet tarihinde ilk defa millet cumhurbaşkanını seçti, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Şimdi yaptığımız orada yarım kalan işin tamamlanmasıdır. Başka bir şey yapmıyoruz. Yok sistem, rejim, bilmem ne, 'Türkiye elden gidiyor'... Bunlara millet gülüp geçiyor. Böyle bir şey yok." dedi.

Halk oyuna sunulacak değişiklikle milletin aynı anda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekillerini seçeceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"O gün ülkenin cumhurbaşkanı da Meclisi de belli olacak. İktidar sandıkla başlayacak, sandıkla bitecek. İki sandık arasında kesintisiz iktidar olacak, güçlü iktidar olacak. Mazeret üretmeyecek, hizmet üretecek, çalışacak, çabalayacak, vatandaşa verdiği sözleri yerine getirecek. Bundan kimin ne zararı var? Güçlü bir ülkenin sağlayacağı faydaları düşünün, 65. hükümetteyiz. Her dört yılda bir seçim olacak değil mi? Altmış dördü, dörtle çarp. Yani, 1923'ten beri hesap etsen 65'nci hükümete 2 bin 183 senesinde geliyor. Şimdi neredeyiz? 2017. Demek ki hiçbir seçimi zamanında yapamamışız. Yazık günah değil mi? Amerika kurulmuş, birinci başkanı 1789'da George Washington olmuş. 45'inci Başkan Trump. 228 yılda hiç aksama yok. Tıkır tıkır seçimlerini yapıyorlar, yollarına devam ediyorlar. Onun için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, istikrar demek, ekonominin çok daha hızlı büyümesi demek, bürokrasinin daha da azalması, vesayetlerin ortadan kalkması demek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkenin birliğinin, beraberliğinin, bekasının, kardeşliğinin ilelebet sağlanması demek."

(Sürecek)