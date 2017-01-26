Tehlikeli ırktan köpek besleyene para cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması 3 köpek besleyen kişiye 16 bin lira para cezası verildi.

Orman ve Su İşleri Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanları koruma görevlileri, tehlikeli köpek beslendiği ihbarı üzerine bir adreste arama yaptı.

Yapılan incelemede, köpeklerin tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu tespit edildi. Hayvanları Koruma Kanunu gereğince el konulan 3 köpek, geçici bakımevine gönderildi.

Kanunun ilgili maddesi gereğince tehlikeli hayvan ırkı besleyen kişiye, 3 hayvan için toplam 15 bin 918 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, ticaret izni almadan sosyal medya hesabından köpek satışı ilanı yayınlayan kişi de bin 833 lira para cezasına çarptırıldı.