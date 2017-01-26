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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:02

UŞAK (AA) - Uşak'ta, yolcu otobüsünde 6 kilo 320 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İzmir-Ankara karayolu üzerindeki Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında arama noktasında bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği Tora eşliğinde arama yaptı.

Ekipler, otobüsün bagaj bölümünde yolculardan Ö.Ö'ye (26) ait valiz içinde 6 kilo 320 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.


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