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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:03
Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki bir iş yerinde telefon bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özgürlük Meydanı'ndaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, bir müşterisinin cep telefonunun bataryasını değiştiren iş yeri sahibi Ahmet Kızıl, bataryanın aniden patlama sonucu elindeki telefonu cam tezgaha fırlatıyor.

Bu sırada patlama dolayısıyla panik yaşayan müşteriler ise hızla dışarı çıkıyor.

Kızıl, patlamanın bataryadaki kısa devreden kaynaklandığını ifade ederek, "İçerideki herkes panikle dışarı kaçtı. Allah'tan bir şey olmadı. Telefonun bataryasını değiştirdik sorunsuz bir şekilde müşteriye verdik." dedi.

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