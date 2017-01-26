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Kar kırsalda yaşamı zorlaştırıyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:03
Kar kırsalda yaşamı zorlaştırıyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da kar yağışı ve tipi, özellikle kırsal kesimde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, başta yüksek kesimlerdeki köyler olmak üzere il geneli beyaza büründü.

Bazı köylüler, araçlarıyla ilçe merkezlerine gidip aldıkları kömürü, yollarda ulaşımın güçlükle sağlanması nedeniyle evlerine kadar getiremedi. Vatandaşlar, kömürleri, araçlarıyla geldikleri yakın bölgeden evlerine kızaklarla taşıdı.

Tendürek Dağı ve Balık Gölü çevresinde tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Balık Gölü yakınındaki köyler de tamamen karla kaplandı. Köylerde otlakların beyaza bürünmesi nedeniyle besiciler, hayvanlarını kuru otla besledi. Çocuklar da su borularının donması üzerine evlerine çeşmelerden su taşıdı.

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