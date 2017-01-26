Soma'daki maden faciası davası

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları ile önceki duruşmada birleştirilen dosya kapsamında ifadeleri alınan tutuksuz sanıklardan Hayri Kebapçılar ile Murat Bodur katıldı.



Cumhuriyet Savcısı Şükrü Akyıl, esasa ilişkin mütalaası için müdahil avukatlarının beyanları yazılı hale getirilinceye kadar süre talep etti.

Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, Savcı Akyıl'ın talebi üzerine duruşmaya 10 dakika ara vermesinin ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Ballı, tutuklu sanıklar ve müdafi avukatlarının esasa ilişkin beyanlara yönelik sunum hazırlayarak savunma yapmak için istedikleri en az 3 aylık süre talebinin reddine, sanıkların tutukluluk halinin devamına, Alp Gürkan ve Mustafa Yiğit hakkında duruşmalara katılmamaları halinde kolluk kuvveti ile getirilmelerine ilişkin itirazın kabulüne, müdafi avukatları tarafından mahkeme heyetinin bilirkişiler ile aralarındaki görüşmeleri içeren WhatsApp yazışmalarının dosyaya konulması talebinin reddine karar vererek duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

- Yöneticiler hakkında açılan dava

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticiler Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Murat Bodur ve Haluk Evinç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açılan davanın, devam eden ana davayla birleştirilmesi istenmişti.



Hazırlanan iddianamede sanıkların, bu suçtan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili Akhisar Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davada, eski Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Maden Projelendirme ve Etüt Müdürü Hayri Kebapçılar ile Soma Bölge Müdürü Haluk Evinç hakkındaki takipsizlik kararlarının kaldırılmasına ilişkin 5 Eylül 2016'da alınan karar, dava dosyasına konulmuştu.



- Olay

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında başlayan yangında, 420 metre derinlikte, 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

Açılan davada tutuklu 6 sanık ile 5'inci duruşma sonunda tutuksuz yargılanmalarına karar verilen vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'ın, "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.