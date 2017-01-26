AK Parti Karabük Milletvekili Şahin:

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KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, TBMM'de kabul edilen Anayasa değişikliğini CHP'nin Anayasa Mahkemesine taşımasına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun dünkü açıklamasından sonra sadece Anayasa Mahkemesi'ne Anayasaya aykırılığı dolayısıyla başvurmasını beklemiyorum. Ben bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu’na da başvuruda bulunmasını bekliyorum." dedi.

Şahin, Eskipazar ilçesinde Kaymakamlığı ziyareti sırasında gazetecilerin Anayasa değişikliğine ilişkin sorularını yanıtladı.

Anayasa değişikliğini CHP'nin Anayasa Mahkemesine taşıyacağı yönünde açıklamalarda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Şahin, mecliste belirli oranda gücü olan her muhalefet partisinin, bir kanunu meclisten geçmesinin ardından Anayasa Mahkemesine taşımasının en doğal hakkı olduğunu söyledi.

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun dünkü açıklamasından sonra sadece Anayasa Mahkemesi'ne Anayasaya aykırılığı dolayısıyla başvurmasını beklemiyorum. Ben bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu’na da başvuruda bulunmasını bekliyorum." diyen Şahin, "Çünkü dün kendisi bu kanunun İslam dinine de aykırı olduğunu iddia etmiştir. Anayasa değişikliği konusunda Anayasa Mahkemesine başvurmasının yanı sıra dünkü açıklamasında samimiyse bir de Diyanet İşleri Başkanlığına başvursunlar da görelim bakalım ne netice çıkacak." diye konuştu.

Türk halkının müspet düşünen bir halk olduğundan bahseden Şahin, şunları kaydetti:

"AK Parti döneminde iki Anayasa referandumu oldu. Birinde halkımız yüzde 69 ile ikincisinde ise yüzde 58 oy ile 'Evet' dedi. Şimdi bizim dönemimizde halkın önüne getirdiğimiz bu üçüncü referandum oluyor. 'Evet' müspeti, 'hayır' menfiyi temsil eder. Bizim halkımız büyük çoğunlukla müspet, pozitif düşünen halktır. Hangi tarihte yapılırsa yapılsın ki muhtemelen nisan ayı içerisinde olacak ve yine müspet sonuç çıkacağını ve halkımızın bu Anayasa değişikliğine diğerlerinde olduğu gibi yüksek oyla tasvip edeceğini düşünüyorum. Kanunu beğenmeyenlerin ilgili yerlere başvurmaları da doğal haklarıdır. Gelişmeleri göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir an önce Anayasa Mahkemesinin bu konuda karar vermesini arzu etti. Ben de aynı beklenti içindeyim."

- "CHP cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek mi?"

Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir CHP'li de başkan olsa, biz ona da karşı çıkarız." sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Acaba bu şu mu demek? 'Bu Anayasa değişikliğini halkımız referandumda onayladığı takdirde Cumhurbaşkanı bizden de olsa bunu kabul etmiyoruz.' 2019 geldiğinde CHP cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek mi acaba? Bunu mu ima etti bilmiyorum. Şunu iyi hatırlıyorum ki 2010 Anayasa değişikliğinde 'Hayır' oyu kullanmış ve 'Hayır' için çalışmıştı CHP. Ancak yüzde 58 oy ile Anayasa değişikliği kabul edildikten sonra muhalif olan tüm siyasi partiler pazartesi günü hepsi birer anayasacı kesilmişlerdi. Halkın Anayasa değişikliklerine olan desteğini gördükten sonra hemen tavır değişikliği içerisine girmişlerdi. Bu referandum içinde doğrusu fikirlerini referandumdan sonra yeniden değerlendireceklerini düşünüyorum."

- "Biz halkımıza güveniyoruz"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu Anayasa değişikliği gerçekleşirse Türkiye diktatörlük rejimine geçecektir." şeklindeki sözüne dikkati çeken Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç bir akla mantığa uymayan iddialarına rağmen 2019'da CHP bir cumhurbaşkanı aday gösterirse. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa ki tabanının beklentisi budur. Halk kendisine; 'Siz bu sistemi diktatörlük olarak değerlendirmiştiniz. Siz bizden diktatör olmak için mi oy istiyorsunuz?' diye sorarsa acaba ne diye cevap verecek. Siyasiler konuşurlarken, ilerde karşılarına neler çıkacağını, ne gibi zorluklarla karşılaşacaklarını düşünerek konuşmalıdır. Biz halkımıza güveniyoruz. Halkımızın daha önceki Anayasa değişikliğinde olduğu gibi bu Anayasa değişikliğini de destekleyeceği kanaatindeyiz. Ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum."