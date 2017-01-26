"Bilkent Oda Müziği Günleri" başlıyor

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ANKARA (AA) - Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından düzenlenen "Bilkent Oda Müziği Günleri", 1 Şubat-20 Mart arasında Ayhan Erman anısına gerçekleştirilecek.

Bilkent Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilkent Oda Müziği Günleri 7 konserden oluşacak. Etkinlik, zengin repertuvarıyla klasik Batı müziğinin en önemli dallarından biri olan oda müziğine dikkati çekmeyi ve bu alanda faaliyet gösteren grupları destekleyerek müzikseverlerle buluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlikler, kuruluşundan itibaren Bilkent Üniversitesinde oda müziği dersleri veren ve oda müziğini öğrencilerine sevdiren sanatçı Ayhan Erman adına düzenlenecek.

Bilkent Konser Salonu'nda gerçekleşecek 7 konsere, yurt içi ve yurt dışından 15 topluluk ve 62 müzisyen katılacak. Konserlerde Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri, hocaları, mezunları ve profesyonel sanatçılar aynı sahnede buluşacak.

- Konserler, BEGOA Ensemble ile başlayacak

Etkinlik, 1 Şubat'ta piyanolu yaylı çalgılar dörtlüsü BEGOA Ensemble ile iki piyano ve vurmalı çalgılardan oluşan Quattro per Due topluluğunun konseriyle başlayacak. Şanlı Gitarlı başlığını taşıyan ikinci konserde değişik enstrümanların bir araya gelmesinden oluşan topluluklar yer alacak. Soprano, klarnet ve piyano üçlüsü ile 15 Şubat'ta gerçekleşecek konser, gitar-piyano ikilisi Duo 2 ve tenor, viyolonsel, gitardan oluşan Trio Anka'nın renkli programıyla sürecek. Konserde, nefesli çalgılar toplulukları Anadolu Nefesli Beşlisi ile Golden Horn Brass yer alacak.

Bilkent Üniversitesinin kurucusu İhsan Doğramacı anısına 22 Şubat'ta müzikseverlerin beğenisine sunulacak konser ise "Hoca Bey’e Saygı" başlığını taşıyor. Bu konsere katılan topluluklar Bilkent Kentet ile Eskişehir Ensemble olacak. 1 Mart konserinde ise Kasım 2016'da hayatını kaybeden İlhan Baran’ın anısına, "Dönüşümler" başlıklı eseri seslendirilecek.

Baroktan Tangoya başlıklı 8 Mart konserinde de Bilkentli profesyonel müzisyenler yer alacak. Duo 1+1'in sunacağı barok müzik repertuvarından sonra Bilkent solistleri ve bandoneon sanatçısı Tolga Salman Astor Piazzolla'nın tangolarını seslendirecek.



Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ve bu yıl 37. sezonunu tamamlayan köklü topluluk Endellion String Quartet'in katılacağı 20 Mart'taki konserle etkinlik sona erecek.

Bilkent Konser Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak konserlerin biletleri, bilet.bilkent.edu.tr adresinden temin edilebilecek.