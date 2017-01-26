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KONYA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla toplanan iki tır insani yardım malzemesi Konya'dan Irak'a gönderildi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, 3. Organize Sanayi Bölgesindeki uğurlama töreninde, yurt içi ve yurt dışında yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kış mevsiminin gelmesiyle hayati önem arz eden mülteci bölgeleri için yardım tırları hazırlamaya devam ettiklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Sıkı gümrük uygulamaları ve siyasi engellemelere rağmen İHH'nın organizasyon gücü ve 25 yıllık tecrübesiyle 50 bini aşan sayıdaki kardeşimiz için yardım çalışmaları başladı. Hazırlanan iki tır insani yardım malzemesi Musul'dan çıkarılıp Erbil civarında kamplara yerleştirilen ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. İnşallah nakdi bağışlarınızla bütün engellemeleri aşıp Musullu kardeşlerimize ulaşacağız. Az, çok demeden nakdi desteklerinizi bekliyoruz."

Konuşmaların ardından yardım tırları dualarla Irak'a uğurlandı.