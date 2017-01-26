Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin darbe girişimi iddianamesi: (1)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki olaylara ilişkin, aralarında eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de bulunduğu biri er, 29 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, diğer şüpheliler ve TSK'da görev yaptıkları dönemde bulundukları rütbeler ise şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Albay Süleyman Yarayan, Cari Harekat ve Arama Kurtarma Daire Başkanı Yarbay Mustafa Şaban Gümüşiğne, Emir Subayı Binbaşı Burhan Gülnar, Sahil Güvenlik Komutanlığı Genel Sekteri Yarbay İsa Aydın, Personel Başkanlığı Atama Daire Başkanlığı Subay Atama Danışma Subayı Yüzbaşı Temur Yılmaz, Personel Başkanlığı Personel Tevil Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Yılmaz, Personel Başkanlığında Atama Daire Başkanlığında görevli Binbaşı Güray Demir, Atama Astsubay Müdürü Binbaşı Abdulkadir Akcan, Strateji ve Prensip Subayı Binbaşı Muammer Köse, Personel Plan Şube Müdürü Vekili Binbaşı Erkan Şirin, Tatbikat Şube Müdürü Binbaşı Ferhat Erel, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı KOM Daire Başkanlığında görevli Binbaşı Emir Nazlı, İlk İstihbarata Karşı Koyma Şubesinde görevli Yüzbaşı Abdullah Karaca, Personel Planlama Şube Müdürü Yüzbaşı Hakan Dişli, Plan ve Prensipler Başkanlığı Kuvvet Plan Daire Başkanı Vekili Kurmay Binbaşı Fatih Şahin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Sezgin Şakrucu, Harekat Merkezi Vardiya Subayı Yüzbaşı Ahmet Küçüktamer, Onarım Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Gümüşay, Harekat Başkanlığında görevli Astsubay Hakan Mercan, Harekat ve Arama Kurtarma Merkezinde Vardiya Astsubayı Mustafa Özek, Personel Başkanlığında görevli Astsubay Şahin Zengin, Personel Başkanlığı Atama Daire Başkanlığı Devlet Memuru İşlem Astsubayı Mustafa Özdemir, Personel Başkanlığı Disiplin Moral Astsubayı Samet Sorkulu, Astsubay Zafer Önder Yufkacı, Astsubay Alper Hepçaldıranlı, Sicil ve Kıdem İşlem Astsubayı Fehmi Tırpancı, sivil memur Mehmet Ali Barto ve er Anıl Ceylan."

- Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet

İddianamede er Anıl Ceylan dışındaki tüm şüpheliler için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Şüpheliler Hakan Üstem ve Süleyman Yarayan'ın "Silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianamede, er Anıl Ceylan'ın "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", diğer şüphelilerin ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri talep edildi.

İddianamede Süleyman Yarayan'ın kendisini teslim almaya gelen Merkez Komutanlığı görevlilerine, teslim olmamak için silahla havaya ateş açarak ölümle tehdit ettiği öne sürülerek, şüpheli için 9 aydan 4 buçuk yıla kadar ayrıca hapis talep edildi.

Hakan Üstem'in istemi üzerine, şüpheli Burhan Gülnar'ın er olan şüpheli Anıl Ceylan'a darbe teşebbüsünün delili niteliğinde olan, Üstem'e ait not defterinin imha edilmesi emrini verdiği belirtilen iddianamede, bu şüphelilerin 9 aydan 7 buçuk yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Gemi Komutanı Yüzbaşı Cenk Çaka, Üsteğmen Talha Kılıç ve Merkez Komutanlığı 2. Bölge Komutan Vekili Uğur Esentur'un şikayetçi olarak bulunduğu iddianamede, bilgisine başvurulan 25 tanığın beyanları da yer aldı.

- "ByLock" tespit edildi

İddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Üstem'in eylemlerine de yer verildi. Darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylarla ilgili kameralar üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesine göre, Üstem'in, saat 23.15 sularında birliğe girdiği ve komuta katı, harekat merkezi, garaj, giriş çıkış kapıları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı civarında silahlı olarak tespit edildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 15-16 Temmuz'daki santral kayıtlarına da yer verilen iddianameye göre, şüpheli Hakan Üstem, gece yarısı komutan makamından Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanı ile görüşerek "Tüm gemilerin derhal seyre kalkması, liman giriş çıkış trafiğinin durdurulması, hudut kapılarının tutulması" talimatını verdi.

Üstem, 16 Temmuz saat 01.08'de Akdeniz Bölge Komutanı ile görüştü, "Malum olaylar nedeniyle yurt dışına yüklü miktarda para kaçırılmasını önlemek maksadıyla hudut kapılarını kapatarak gerekli tüm tedbirleri alınmasını" emretti.

İskenderun Grup Komutanlığı ile saat 04.54'de görüşen Üstem, "Erdinç, seni Akdeniz Bölge Komutanı olarak atıyorum. Derhal Mersin'e geçerek, bölge komutanlığının kumandasını al." ifadesini kullandı.

İddianamede, şüpheli Hakan Üstem'in FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının birbirleriyle gizlilik içerisinde görüşmelerini sağlayan "ByLock" programını kullandığı bilgisi ile banka hesabından Research Electronics isimli firmaya gönderilen yüklü miktarda paraya da yer verildi.

(Sürecek)