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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, kentin medikal aletler konusunda ülkedeki kümelenme merkezi olduğuna dikkati çekerek, bu noktada yapılacak çalışmaların istihdama katkı sağlayacağını bildirdi.

Şahin, valilikte düzenlenen Samsun İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, medikal aletler konusunda çok ciddi çalışma yaptıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı'nın Samsun'da Biyomedikal Aletleri Lisesinin kurulması talimatı verdiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız bu okullarda yetişen öğrencilerin dersleri bittikten itibaren OSB'de, fabrikalarda veya imalathanelerde çalışarak para kazanmaları ve becerilerini geliştirmeleri ve sergilemeleridir. İnşallah Biyomedikal Aletler Lisesi'ni Kutlukent eski belediye binasında yapılacak gerekli çalışmalardan sonra Samsun'a kazandıracağız. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okulumuza öğrenci alacağız. Bu okulumuzda çocuklarımıza şirket kurma kültürünü de öğreteceğiz. Çocuklarımız kendi şirketlerini de kurma konusunda bilgi sahibi olsunlar. Bizim esas amacımız Biyomedikal aletler alanında 2 bin civarında istihdam yerine 10 bin, becerebilirsek 30 bin istihdam sağlayalım. Çünkü bunlar olmayacak işler değil."

Medikal aletlerin kullanımının tür itibariyle ciddi anlamda arttığına dikkati çeken Şahin, "Samsun'da 15 bin farklı türde medikal alet üretiliyor. Dünyada medikal aletler sektöründe insan sağlığı için kullanılan alet sayısı 500 bin civarında. Onun için daha ne kadar alet üreteceğimizi siz tahmin edin. Samsun Türkiye'de medikal aletlerde kümelenme merkezi olduğu için yaptığımız çalışmalarla burada daha çok istihdam sağlarız. Aynı zamanda bu sektörde Samsun öncü rolünü üstlenmiş olur." dedi.

Toplantıya Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Haşim Meydan ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.