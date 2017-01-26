Aksa, 5 rüzgar santralinin satışı için onay aldı

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ANKARA (AA) - Aksa Enerji Üretim AŞ, 5 rüzgar santralinin satışı için onay aldığını duyurdu.

Aksa'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin toplam 232 megavat kurulu güce sahip altı rüzgar santralinin satışı konusunda anlaşmaya varıldığı hatırlatılarak, bu santrallerden Belen Atik, Kapıdağ ve Ayvacık rüzgar santrallerinin satışlarının Rekabet Kurulu, Sebenoba ve Karakurt rüzgar santrallerinin satışlarının ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Rekabet Kurulu tarafından onaylandığı ifade edildi.

Açıklamada, şirketin rüzgar santrallerinin satışının Önemli Nitelikteki İşlemler kapsamına girmesi nedeniyle Genel Kurul onayına sunulması gerektiği ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 3 Şubat'ta gerçekleşeceği bildirildi.



