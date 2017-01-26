Aydın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezli 11 ilde operasyon yaptı.
Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, evlerde yapılan aramalarda dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin, FETÖ üyelerinde bulunan şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.