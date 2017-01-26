Çankırı'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde mangal sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde lokanta işleten Ali Alantor'un (47) iş yerini açmadığını fark eden çevredeki esnaf, durumu polise bildirdi. Alantor'un lokantanın bitişiğinde yalnız yaşadığı odaya giren polisler, Alantor'un hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Alantor'un öldüğünü tespit etti. İlk belirlemelere göre, Alantor'un ısınmak için kullandığı mangal sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Alantor'un cesedi otopsi için Şabanözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.