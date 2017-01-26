Resimlerini şehit aileleri için sergileyecek

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ressam Nihat Evren Derman, Beşiktaş Dergisi'nde yer alan 42 resmini şehit aileleri yararına sergileyecek.

Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği ile ressam Nihat Evren Derman tarafından düzenlenen "Şehit Ailelerimiz İçin El Ele" etkinliği 28 Ocak tarihinde Ereğli Atatürk Kültür Merkezi sergi salonunda gerçekleştirilecek.

Dernek Başkanı Tarkan Adik, ressam Nihat Evren Derman ile düzenlediği basın toplantısında, sergiden elde edilecek gelirin İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu ile Beşiktaş Kulübünün Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu'nun ailelerinin yanı sıra şehit ailelerine bağışlanacağını söyledi.

Önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini anlatan Adik, şöyle konuştu:

"Şehit ailelerimiz için yapacağımız bu projeye daha azimle çalışacağız. Çok anlamlı ve hepimizi duygulandıran bir proje. Atatürk Kültür Merkezi sergi salonunda Beşiktaşımızın yetiştirdiği önemli ressam Nihat Evren Derman'ın tablolarını, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu ile Beşiktaş Kulübünün Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu'nun aileleri için satışa çıkaracağız. Tüm ilçe halkını bu etkinliğimize bekliyoruz."

Ressam Derman da, Beşiktaş Dergisi'nde 2013 Aralık ayından itibaren yayınlanan resimlerden seçtiği özgün baskıdan oluşan 42 resmini çok önemli bir projede sergileyecek olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Derman, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz için bir nebzede olsa, bu proje ne kadar başarıya ulaşırsa ulaşsın onların saçının telini dahi geri getiremeyeceğini biliyoruz ama en azından ailelerine, 'biz oğullarınızı, eşlerinizi unutmadık ve boşuna can vermediler, boşuna şehit olmadılar' mesajını vermek istedik. Ereğli'deki Beşiktaş Taraftarlar Derneği ile birlikte harekete geçtik, çalışmalarımıza başladık ve bunun finalinde cumartesi günü saat 14.00'te sergimiz kapılarını açacak. Büyük bir katılım bekliyoruz. Elde edilen gelir iki ailemize eşit olarak dağıtılacak ve belli bir oranı da tüm şehit ailelerimizin fonuna aktaracağız."

Ereğli Atatürk Kültür Merkezi sergi salonunda 28 Ocak tarihinde saat 14.00'te açılacak sergi, aynı günün akşamı sona erecek.