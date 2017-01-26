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ŞANLIURFA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Gaziantepspor'u 1-0 yenerek lider olarak son 16 turuna yükselen Şanlıurfaspor'un antrenörü Serkan Demir, "Son dakikada da olsa rakibimizi yenerek oyunumuzun karşılığını aldık, bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gaziantepspor karşısında galip gelen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

İlk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"İlk yarı alan paylaşımı ve pas trafiğini iyi yapamadık. Devre arasındaki ikazlarımız sonucu oyuncularımız ikinci yarıda gerekeni yaptı, bu da oyunumuza yansıdı. Son dakikada da olsa rakibimizi yenerek oyunumuzun karşılığını aldık, bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Spor Toto Süper Lig'in iki güçlü takımı Gaziantepspor ve Osmanlıspor'un bulunduğu bir grupta, 6 maçta 5 galibiyet almak bizim için büyük bir başarıdır ve bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bize yaşatan tüm futbolcularıma, yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum."





- Gaziantepspor cephesi





Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımının Süper Lig'de bulunduğu konum itibarıyla zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Şanlıurfaspor karşısında fazla forma şansı bulamayan oyuncuların performansını görmek istediklerini aktaran Uygun, şöyle konuştu:

"Tabii çok eksiklerimiz var, çok çalışmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu, felsefemizi, onlara en güzel şekilde aşılayarak, yönetimimizle, taraftarımızla, belediyemizin destekleriyle, tüm şehir kenetlenerek Gaziantepspor'u ligde tutmak istiyoruz. Zor bir süreç ama futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Bu zor süreci atlatıp inşallah kümede kalacağız. Kupa dışında kalmak tabii bizim adımıza üzüntü verici. Orada olmak, o kupayı kazanmak önemli bir başarı olurdu. Önümüzdeki yıl doğru bir planlamayla inşallah kupada daha iyi yerde olmak istiyoruz."