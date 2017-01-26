Manken Burcu Çağlayan'ın ölümüne ilişkin dava

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 7 yıl önce manken Burcu Çağlayan'ın balkondan düşerek ölümüyle ilgili davada tanıkların ifadelerinde Çağlayan'ın daha önce tecavüze uğradığı iddialarında bulunması üzerine açılan yeni davada, sanık Başer Ö'nün yargılanmasına devam edildi.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Başer Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak Çağlayan'ın yanında çalıştığı Ece Kaya tanık olarak dinlendi.

Kaya, "Burcu bana erkek arkadaşı olan İbrahim ile ilişkilerini anlatırdı. Ayrıca bir tarihte arkadaşı Pınar ile sarhoşken sanık Başer ve yanındaki bir kişinin kendisini Başer'in yanındaki kişinin evine götürdüklerini, ertesi sabah bu evde uyandığını söyledi. Burcu'dan kendisine cinsel saldırıda bulunulduğuna dair bir şey duymadım." dedi.

Bu ifade üzerine sanık Başer Ö, yanındaki soyadını bilmediği İbrahim isimli kişiyle Burcu Çağlayan ve Pınar isimli arkadaşını kime ait olduğunu bilmediği Lara bölgesindeki bir eve bıraktığını iddia etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Başer Ö'nün "cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanığın savunmasını yapması için süre verilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Bir deri mağazasında mankenlik yapan 22 yaşındaki Burcu Çağlayan, Fener Mahallesi'nde 2010 yılı temmuz ayında, İbrahim Tokgöz'ün (34) 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Savcının 4 yıl süren araştırması sonunda Tokgöz hakkında "kasten öldürme", arkadaşı Murat Ergüç hakkında ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İfadesi alınıp serbest bırakılan Tokgöz hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Tokgöz, geçen ay katıldığı duruşmada tutuklanmıştı.

Duruşmaya katılan tanıkların ifadelerinde Çağlayan'ın daha önce tecavüze uğradığı iddialarında bulunması üzerine yeni bir dava açılmıştı.